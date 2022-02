¡No puede ser!: Sol Pérez dejó mudos a sus seguidores con esta foto

Sol Pérez está de vacaciones, pero no en todos los sentidos. Cualquier ser humano aprovecharía los días de descanso para no hacer absolutamente nada de lo que hace de manera rutinaria, pero parece que ese no es el caso de la chica que comenzó presentando el clima.

Tulum es el destino que ha recibido a Sol Pérez con los brazos abiertos y decimos que no ha dejado por completo su agenda de actividades porque incluso allá sigue haciendo deporte con la misma intensidad que acá. Y, por si quedaban dudas de lo mucho que se esfuerza en la materia, dejó registro.

La foto de los abdominales de Sol Pérez.

Sol Pérez compartió un video luego de un entrenamiento y le agregó el texto "Vamos a lavar los platos" en clara referencia a sus abdominales. Por supuesto, en breve debe haber recibido una catarata de mensajes de admiración y quizás era eso lo que buscaba.

Pero además de la actividad física, la influencer también se hace un lugar para el romance. Sol está con Guido Mazzoni y no escatiman en muestras románticas.

Sol Pérez y su futuro marido en Tulum.

Parece que el año próximo será el año del amor para Sol Pérez ya que ella misma anunció que se casaría con su pareja actual. Los tórtolos están tan bien juntos que ya están listos para dar un paso más en su relación y ojalá que ese nivel de compromiso no los arruine.