Gran Hermano: Furia y Cristian U ¿en pareja?: "Juntos somos dos potencias"

Durante la entrevista con Vero Lozano, Furia fue consultada directamente sobre su vida amorosa tras dejar la casa más famosa del país. Con su característico desparpajo, respondió sin rodeos: “Sí, cuando salí, sí. Ja, ja, ja. No me vean a los ojos, pero sí, sí, obvio”, expresó entre risas, generando una reacción inmediata en el estudio.

Cuando Lozano le preguntó si la persona con la que estuvo ya formaba parte de su entorno antes de ingresar al reality, Furia optó por mantener el misterio y respondió de manera enigmática: “Alguien de quien no puedo contar mucho. Me voy a hacer la Rosina y voy a decir ‘no, no’”.

Entre risas y bromas, agregó: “Me puse nerviosa y se me cayó la cucaracha”, en referencia al auricular que llevaba puesto. La conductora la ayudó a recolocárselo rápidamente, mientras continuaban indagando sobre su presente sentimental.

A pesar del hermetismo sobre la identidad de la persona, dejó en claro que no hay convivencia: “La pasé bastante bien y la sigo pasando bien. Pero convivencia, nada. Cama fuera. Convivencia, no”, afirmó.

Por otro lado, desmintió los rumores sobre recibir mensajes subidos de tono en redes sociales. “Sé que habían dicho algo por ahí, pero no. No me escriben cosas así medio chanchas. Mucho amor y todo buena onda”, aclaró.

Otra de las incógnitas sobre Furia es su vínculo con Cristian U, uno de los jugadores más recordados de Gran Hermano Argentina. Luego de que ambos se besaran en un streaming en vivo, las especulaciones sobre un posible romance no tardaron en aparecer.

Durante el programa, Juariu, panelista del ciclo, le preguntó sin rodeos por ese episodio. Furia explicó que el beso fue espontáneo y sin mayores implicancias: “No pasó nada”, aseguró, aunque la periodista insistió: “¿Seguro? De Gran Hermano a Gran Hermano, se los vio muy acaramelados…”

Furia admitió que dentro del fandom del reality muchos seguidores fantaseaban con la idea de que ellos fueran pareja. “Él tiene a sus ‘Talibanes’ y nosotros, los ‘Furiosos’. Siempre dicen que el rey y la reina se besen, no sé por qué”, comentó divertida.

Sobre cómo se dio el beso, relató: “Fuimos a un streaming, copa va, copa viene, nos dimos un beso, pero después nada. Hace poco trabajé con él y solo fue eso”.

Cuando le preguntaron si Cristian U le parecía atractivo, Furia reconoció: “Está bueno. Sí, él es lindo. Es un chico lindo. A todo el mundo le gusta Cristian U”. Sin embargo, descartó la posibilidad de una relación amorosa: “Tenemos edades diferentes. Es lindo, pero aparte también tiene su personalidad. Somos como dos estrategas. Dos potencias. Eso puede ser medio explosivo. Así que mejor de amigos, mejor de amigos”, concluyó.