Gran Hermano: Coti Romero le echó el ojo a un participante e intentará conquistarlo

“ Me gusta alguien, pero no... ¡la put… madre, se repite la historia acá! Tiene como pareja, o no sé si es pareja o qué, afuera; y yo no me quiero ganar ese hate (odio). Prefiero no meterme ahí”, comenzó diciendo la concursante que no sabe qué hacer con lo que le está pasando. Recordemos que el año pasado, en la edición anterior, se puso de novia con Alexis “el Conejo” Quiroga.

Por parte del músico, Bautista inició un romance con la ya eliminada, Denisse González y si bien no hay un título oficial, quedaron en reencontrarse afuera. “Como que me llama la atención y en parte eso me gusta porque también siento que me saca un poco del juego, a veces. Justamente, quiero tratar de que él empiece a jugar un poquito más”, sumó.

Si bien Coti habló de manera incógnita sobre sus sentimientos con su compañero, Gran Hermano se dio cuenta de quién estaba hablando: “Creo saber a quién te estás refiriendo. Vos ya dijiste que estabas jugando con él. Yo podría suponer que quizás te estás refiriendo a Bautista”.

En ese momento, Coti no pudo disimular: “Sí, es muy inteligente y lee muy bien la casa, y eso creo que también fue como que lo que me hizo decir ‘Bueno, me llama la atención’. Si él avanza, por decirlo de alguna manera, listo, voy a soltarme un poquito más”.

“Igual por favor no me quemen así. Y eso que yo afuera dije ‘Ay no, este chico no es ni en pedo’”, siguió Coti que se puso nerviosa y prefirió concluir la charla con la voz de la casa en ese momento. Hasta el momento no se produjo ningún acercamiento sentimental entre ambos.

Coti Romero adelantó cuál será su estrategia en GH y ya se animó a jugar al límite

La correntina entró para jugar duro y sin rodeos y con ese objetivo en mente, la rubia no dudó en compartirles a sus fanáticos por dónde van sus planes: “Tengo muchas cosas que explicarles”, les dijo hablando directamente a las cámaras.

“Creo que lo voy a hacer en el confesionario hoy para que no se confundan con las cosas que estoy haciendo”, señaló la joven que logró generar polémica en la temporada previa. Completamente decidida a llegar a la final, la exjugadora planeó no tener filtro a la hora de participar. Incluso tiene en la mira a Furia, la gran protagonista del juego y es a quien, por más que lo intenten, los jugadores no pueden sacar de la casa.

Claro está que la aparición de la rubia desestabilizó su juego. Incluso dejó en claro ante las cámaras que su compañera temporal fue maleducada con ella y no dudó en descargarse contra ella. “Entra, no me mira y no me saluda. Lo hizo a propósito, ni me mira a los ojos. Hubieran traído a alguien más piola, ¿para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada”, lanzó la doble de riesgo luego de que la muchacha hiciera su gran ingreso al recinto. “Me hace como desprecio, ¿esa es la jugada?”, continuó, completamente enojada, mientras fumaba con Emmanuel en el patio de la casa de Gran Hermano lo que deja en evidencia que la estrategia de Romero, en primer lugar, dio resultado.

FUENTE: Infobae