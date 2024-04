Denise le tiró onda a Nacho en el stream de Gran Hermano y la Tora le puso los puntos

Es por eso que, con algunos, generaron algún tipo de amistad. Esto quedó en el tapete cuando Denise, de la edición de este año, le reclamó a Nacho que no le respondía sus mensajes hace un tiempo, poniendo celosa a la mismísima Tora, que no pudo contenerse y se lo reclamó en vivo.

Nacho le reclama a Denise que no le respondió un mensaje: “Vos no me respondiste más. Yo te mandé un mensaje para ver cómo estabas porque tenías fiebre”, le dijo Denise. “Fue hace dos meses”, le replicó Nacho y suma: “Ayer me respondiste un historia a las dos de la mañana”.

Entonces, interviene la Tora completamente enojada: “¿Querés que le empiece a escribir a Bauti?, desubicada. Empiezo a tiroterar, eh. Te desubicas”.

Entonces, presionada, Denise admitió el mensaje que dijo que fue porque Nacho estaba con una de las hijas de Daniela, también de la edición pasada.