Gran Hermano: Agostina fue falsamente expulsada y así reaccionaron los hermanos cuando volvió

Este miércoles a la noche, la policía de 34 años regresó a la casa para seguir participando por el desafío de una vivienda y el liderazgo de la semana, competencia que tiene a casi todos los hermanitos en juego, menos a Emmanuel, quien decidió abandonar el desafío porque ya tiene un hogar junto a su marido. Por otra parte, Rosina quedó fuera de esta oportunidad por incumplimiento de “El congelado”.

Luego de que Santiago del Moro les dijera que iba a ver una sorpresa, los participantes no tardaron en observar la puerta de entrada; sin embargo, Agostina ingresó por el SUM y cuando la vieron no tardaron en salir corriendo a abrazarla. Todos, menos Furia.

Tras saludar a todos, se acercó a Furia, le dio un beso y su examiga le dijo: “No sucedió lo que pediste”. “Qué lástima”, le respondió quien fue doble de riesgo.

Cuando le preguntaron qué hizo, ella contestó: “Nunca pasé un día tan increíble. Desde que me fui, dije ‘chau, se me derrumbó todo’, pero entre a un lugar, no saben”. Además de contar todos los detalles de sus 24 horas aislada, la participante dijo que escuchó todo lo que sus compañeros dijeron, información que es muy útil para su juego.