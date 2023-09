Got Talent Argentina: bailó el Himno, el jurado lo ovacionó, pero una sanjuanina los "destrozó"

Facundo Figueroa tiene 27 años, es oriundo de Tucumán y desde el 2018 se encuentra viviendo en Buenos Aires con el objetivo de cumplir sus sueños. El joven tucumano se presentó en Got Talent Argentina con una performance improvisada de baile con una canción muy especial para los argentinos, el Himno Nacional.

"Hace tiempo no realizo publicaciones sobre protocolo para evitar polémicas, pero hoy no puedo evitarlo. Los símbolos patrios según el Decreto 10.302/44 nos representan ante el mundo entero como argentinos. Ver esto en un programa de televisión me llama a la reflexión justo hoy a horas de conmemorar un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del gran maestro Domingo Sarmiento. ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde ha quedado el respeto por nuestra bandera, por nuestro himno? ¿Qué queremos? ¿Ser populares? ¿Ser creíbles? ¿Qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Qué argentina estamos dejando? Como pretendemos que nuestros jóvenes sientan la argentinidad si caemos en tanta mediocridad y falta de respeto", escribió Rosana Fiheroa, Maestra de Ceremonias de San Juan, en su cuenta de Facebook.

La devolución del jurado de Got Talent Argentina

Florencia Peña destacó que sintió que su performance fue improvisada y que él bailaba según lo que sentía con la música, Facundo no había revelado antes que iba a improvisar su baile, por eso aseguró: "Simplemente salí a sentir el himno, hice una improvisación. Decidí ser genuino con lo que realmente estaba sintiendo con la música para dejar que me atraviese la música".

Por su parte, Emir Abdul destacó que si su presentación había sido improvisada, Facundo Figueroa iba a tener mucho más para compartir en la próxima ronda de Got Talent: "Él a hacer cosas que los va a dejar a todos con la boca abierta. Si se hizo un freestyle con el himno manejando lo que manejó, prepárense. Es lo único que voy a decir".