Got Talent Argentina: Abel Pintos hizo una sorprendente promesa a una participante

En la tele Un sanjuanino mostró en Got Talent Argentina su particular habilidad: ¿pasó la ronda?

Tras su enérgica actuación, en la que cantó y animó al público con gran carisma, recibió una ovación por parte de todos los presentes. Emir Abdul Gani, uno de los jueces que no dudó en ponerse de pie y comenzar a bailar en medio de la actuación, no perdió el tiempo y comenzó a elogiarla: “Dejame decirte que me gusta mucho el personaje que tenés, y que podés ordeñar vacas, ser cantante, bailarina, lo que vos tengas ganas de ser, porque a mí me encantó lo que hiciste, de principio a fin, desde que entraste acá y te presentaste. Quizás es que nunca lo había escuchado reversionado en cumbia, pero a mí me gustó mucho”.

La Joaqui, en tanto, aseguró: “A mí me parecés espectacular directamente. Sinceramente me encanta lo que hacés. No importa qué tan dolorosa sea la canción, si la escuchás con cumbia transitás esa depresión de una manera muy alegre y eufórica. Hasta me dio sed de vino tu presentación”, reconoció.

Abel Pintos, visiblemente impresionado por la actuación de Sandra, le hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de la noche: “¿Vos grabaste un disco?”. Ante la respuesta negativa de la participante, él no dudó y le hizo una promesa inesperada: “Porque yo te voy a grabar un disco”. Las lágrimas de la cantante no tardaron en llegar y la emoción colmó el recinto con una mezcla de gritos y aplausos. “Te amo, Máquina”, disparó el jurado, lo que llevó a la intérprete a otro momento de llanto y euforia.

Posteriormente, Florencia Peña le preguntó si se quería dedicar a la música, a lo que ella contestó: “Yo le quiero regalar la música a la gente, que llegue a la gente”, a lo que la evaluadora destacó: “Yo creo que tenés un talento gigante, tenés una voz maravillosa. Vos te tenés que dedicar a esto, viniste con un talento enorme y tenés que ir por ese sueño, no esperes más”. Sin dudarlo, todos los jurados coincidieron en votar en forma positiva por la intérprete, lo que permite que continúe en las próximas instancias del ciclo.

Otro de los participantes en presentarse la noche del último domingo fue Mario Peñaloza, un rapero que hizo su ingreso portando una máscara que tapaba su rostro, lo que generó las dudas tanto del jurado como del público. Ante ello, explicó en tono jocoso que el hecho de no mostrar su rostro se debía a que en caso de perder, nadie lo reconocería. Sin embargo, luego aclaró que se trata de un personaje que creó él, llamado El Adversario, a partir de una máscara de Halloween que hizo con sus hijos.

Fue en ese instante que La Joaqui destacó: “Yo una vez mandé un video a un casting muy relevante, no voy a dar nombres porque, bueno, lo estoy confesando acá después de varios años, lo hice con una máscara de Spiderman por si pierdo. A mí no me fue muy bien, esperemos que lo tuyo sea distinto, mi rey”.

Durante la presentación, el desempeño del participante no logró persuadir completamente al panel de jueces, incluso Emir y Abel presionaron las cruces rojas antes de que el joven logre terminar de cantar. Entre los detalles, le confiaron que debía trabajar más en su seguridad, y que por momentos se iba de tiempo respecto de la música. Peña ofreció su perspectiva, mencionando que le gusta la letra de la canción, pero que él debería confiar más en sí mismo. De la misma forma se expresó Pintos. Tras los comentarios y consejos brindados por el jurado, el músico no consiguió el respaldo necesario y, por lo tanto, no avanzó a la siguiente fase del concurso.

FUENTE: Infobae