Giselle Aldeco cumple 20 años con la música: 20 momentos inolvidables y una yapita

Su voz ha conquistado hasta concursos televisivos y su simpatía, la cual también conocen auténticas figuras del mundo artístico, sigue más viva que nunca. El próximo 13 de septiembre celebrará esta especial cumple con un espectáculo que la ocasión lo amerita, pero antes eligió con la excelente predisposición que la pinta de cuerpo entero 20 momentos inolvidables para compartir con los lectores de Tiempo de San Juan.

El preinicio

1.jpg

“Esta foto representa mi niñez, mi inicio. Tenía aproximadamente 5 años. Esto fue en Radio del Sur, en el último programa que hizo Alberto Vallejo de ‘La pandilla El Tío Melchor’. Él invitó a los ex-niños que formaron parte de este programa, en este caso mi papá. Y mi papá me llevó a mí. Yo algo cantaba ya, intruseaba de lo que me aprendía de las canciones de ellos y lo que me enseñaban mis tías Norma y María en ese momento, que eran las solteras de la casa. Y yo canté ‘La firmeza’, una canción muy linda que todavía me acuerdo, acompañada por mi papá y por Quique Gutiérrez”.

El inicio en La Ventana

2.jpg

“Acá está el inicio de todo mi camino musical: la final del concurso de La Ventana el 13 de septiembre del 2004. Justamente por eso la peña este año es el 13 de septiembre, para mí es una fecha súper especial, muy importante. Ahí estoy en la final acompañada por Luis Amado Muñoz, que es como si fuera un padre para mí en la música, el primer guitarrista que yo tuve. También están mi papá y mi hermana. En esa final yo canté ‘La Calesita’ y ‘Romance de mi niñez’. Yo gané en el rubro ‘Solista Vocal de Folclore’”.

Felicidad en Villa María por delante de ‘Patito Feo’

3.jpg

“Esto fue en febrero del 2005, cuando gané en Villa María, Córdoba. Estaban en la conducción Rony Vargas y Valeria Lynch. Ahí estoy junto con los finalistas que salieron después de mí. Una de las nenas que está ahí, la rubiecita, es Laura Esquivel que después sería Patito Feo. El momento de Villa María fue muy especial porque el premio fue poder participar en España, que vino dos años después, pero llegó finalmente”.

La inolvidable experiencia en España

4.jpg

“En el año 2007 viajé a España a los festivales de los premios Veo Veo. En esa foto estoy detrás del escenario, en los camarines, junto con otras de las finalistas. Yo fui mención especial en ese festival. Estaba la chica de Brasil, la de Paraguay y una alemana conmigo en esa foto. En esa oportunidad canté ‘Volveré siempre a San Juan’, elegida por Teresa Rabal, quien era la esposa de Eduardo Rodrigo, un sanjuanino que nos dejó físicamente, pero muy reconocido. Teresa, hija de Paco Rabal, un gran actor español. Ella era la tía Teresa, la que tenía el festival de los premios Veo Veo”.

Una visita entrañable entre sanjuaninos

5.jpg

“Esta foto, si bien no es artística, representa para mí algo muy especial porque es en la casa de Eduardo Rodrigo cuando nosotros fuimos a España. Él nos llevó a su casa y nos mostró su escritorio, su oficina donde tenía cualquier cantidad de cosas sanjuaninas. Una persona que nunca perdió el habla a pesar de haber vivido muchísimos años en Córdoba, en Buenos Aires y después se casó y fue a vivir a España, donde conoció a Teresa. Vos te ponías a hablar con él y era como si estuvieras hablando con un sanjuanino más. La verdad que para él fue una alegría enorme poder tener una sanjuanina allá y para nosotros todo un orgullo. Entonces este es un momento que yo guardo en mi corazón como algo muy especial porque haber compartido con él en su hogar, en su casa, con su gente. Fue algo muy bonito, muy especial”.

Presente en la Gran Manzana

6.jpg

“Acá estamos Nueva York, en el desfile de la hispanidad. Yo le agradezco enormemente a Francisco Poblete, quien fue el que nos lleva por primera vez a Nueva York. Gracias a él yo llego a ese desfile tan bonito por la Quinta Avenida, donde estaba la cónsul argentina en ese momento y el padre Fabián, que también es argentino. Son los que salimos en la foto. Es increíble cómo en ese desfile podíamos encontrarnos con un montón de argentinos, con un montón de gente que valora nuestras cosas y cómo se junta toda la gente de habla hispana para disfrutar este desfile tan importante por la Quinta Avenida”.

Una amiga del Sol

7.jpg

“Esta imagen, con ese vestido tan hermoso, representa parte de lo que significa el espectáculo de Amigos del Sol, que es un grupo solidario el cual pertenezco hace ya varios años. Por supuesto, súper agradecida a mi amigo Gastón Charampa, que fue quien me convocó por primera vez en este espectáculo. Yo he tenido la dicha de cantar de todo, no solamente folclore y tango, y esa foto es muy especial porque estoy cantando ‘No llores por mí Argentina’ con un vestido divino de la bandera argentina hecho por Gladys Montilla. Es una canción que me emociona muchísimo y Gastón me dijo que la tenía que cantar y la verdad que es una sensación muy fuerte la que vivo y la que siento hasta el día de hoy al momento de cantar esa canción. Formar parte del grupo Amigos del Sol para mí es un orgullo. Ya hemos visitado la mayoría de los departamentos y seguimos trabajando”.

‘Con la voz del corazón’

image.png

“Esta la portada del disco ‘Con la voz del corazón’. Es un disco que fue sacado con mucho cariño, con mucho amor. Este disco fue pensado y armado armado junto con Huguito Figueroa. La foto hermosa la sacó Roberto Ruiz, también un gran artista fotógrafo y amigo jachallero. Forma parte también de un momento súper especial importante en mi vida porque ese disco marcó un antes y un después para mí”.

El ‘Soñando por Cantar’, grabado para siempre

Embed - Soñando por cantar - Giselle Aldeco brilló en el escenario de Soñando por cantar

“Acá estamos en el año 2012, junto con Marian Iúdica… ¡Dale! Fue mi paso por el ‘Soñando por Cantar’, que fue un gran aprendizaje porque yo de todos los concursos siempre he sacado lo mejor. El aprendizaje de poder compartir. Siempre dije que me gustaban mucho los realitys, los concursos. Siempre me ha gustado exponerme a eso, nunca me he sentido mal, al contrario, me ha encantado que me corrijan, que me digan qué mejorar, con qué quedarme. Fue también una gran oportunidad para mí para mostrarme en un rubro que no había explorado mucho, que era poder cantar melódico, y tener la satisfacción de que el jurado nunca se dio cuenta que yo era folclorista. La verdad que eso para mí fue muy lindo porque muchas veces cantaban los artistas y ellos decían pero vos cantas otra cosa, entonces inmediatamente se daban cuenta que la producción te imponía por ahí cantar ciertas y determinadas cosas. A mí nunca me preguntaron si yo cantaba folclore. Me encantó pasar por ese concurso, por ese reality. Pude cantar ‘Me va a extrañar’, que fue la primera canción con la cual la gente me preguntaba si iba a dejar de cantar folclore. Y después canté ‘Volver a amar’ de Cristián Castro y al último cant’El hombre que yo amo’. Esas fueron las tres instancias en mi paso por el ‘Soñando por Cantar’, que guardo y atesoro en mi corazón por siempre”.

Claudia Pirán, su gran y admirada amiga

image.png

“No podía dejar pasar dentro de este repaso por mis 20 años con la música, lo importante que fue y lo mucho que tiene que ver en mi carrera artística mi queridísima amiga y recordada Claudia Pirán. Fue tan generosa Claudia conmigo siempre. De la mano de ella yo llegué a Cosquín por primera vez. En esta foto-collage estamos cantando juntas en la ‘Peña Oficial de Cosquín’. Ella se enteró que yo estaba en Cosquín y no tuvo ningún problema en invitarme a cantar con ella. Cantar en la Peña Oficial es como cantar en el escenario mayor y la verdad que es un honor. Cómo la gente a ella la reconocía, cómo la valoraban fuera de la provincia. Y esa noche yo tener el honor de cantar con ella fue muy bonito y obviamente estar en ese lugar tan emblemático para todos los folcloristas como es la ‘Peña Oficial de Cosquín’.

A la par del gran ‘Chango’ Spasiuk

image.png

“Acá estoy en el Auditorio Juan Victoria junto con el ‘Chango’ Spasiuk cantando en una Gala Patria del 9 de Julio. Fui convocada por Rolando García Gómez. El Chango me preguntó si yo podía cantar una canción que se llama “Sueños de niñez’, acompañada por él y por la banda que en ese momento traía y la verdad que para mí fue un honor, un privilegio. Recuerdo ese momento con mucho amor, con mucho cariño. A parte fue súper caballero arriba del escenario. Se mostró generoso, siempre con una sonrisa. Divino total”

La emoción en la Gruta de Fátima

10.jpg

“Uno de los momentos más fuertes para mí, en el que llegué al punto de no poder cantar de la emoción que tenía, fue cantándole a la Virgen de Fátima. Esto fue en mayo del 2017, en el centenario de la aparición de los pastorcitos. Ahí estoy cantándole a la Virgen en la gruta, en los pies de la Virgen. En ese momento canté ‘Dulce Melodía’, que es una canción dedicada a nuestra madre compuesta por mi tío Ernesto Ortega, que él me acompañó ese día. La verdad que escuchar las campanas de la gruta, ver salir la Virgen, que llegue ahí y que yo esté cantando, fue un momento súper emotivo para mí. Llevo el nombre de la Virgen, me llamo María Giselle y siempre soy muy devota. Le pido mucho, mucho, mucho, así que para mí este es un momento fuerte a lo largo de estos 20 años”.

Junto al talento de Lele Lovato

12.jpg

“En esta foto estoy cantando junto con Lele Lovato, que lo trajimos a San Juan en una de mis peñas en el 2022. La verdad que poder traer a este genio fue todo un honor. Dentro de su show me invitó a cantar ‘Volveré siempre a San Juan’ juntos. Él tocando el violín y yo cantando. Esa foto me encanta porque fue un momento maravilloso”.

El ‘sí’ de Yamila Cafrune

13.jpg

“No recuerdo bien el año, pero sí que me mandaron del Ministerio de Turismo y Cultura a una Feria del Libro en Palermo, Buenos Aires. Mientras yo estaba cantando vi que una señora se acercaba y se acercaba hacia el stand de San Juan. Cuando miré bien me di cuenta que era Yamila Cafrune. Entonces terminé lo que estaba cantando y pedí un aplauso para ella. Aprovechando el momento la invité a subir conmigo al escenario y cantamos juntas la cueca ‘Corazón’.

La Cuyanía, al mundo

image.png

“Este fue un momento muy especial en la Fiesta Nacional del Sol. Rolando García Gómez tuvo la hermosísima idea de proponer el espectáculo ‘La Cuyanía’. Siempre le agradezco por haberme hecho formar parte de este grupo tan maravilloso y de haber podido mostrarle al país y al mundo todo este show. Fue todo un despliegue de artistas sanjuaninos junto con nada más y nada menos que Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Sandra Mihanovic. Fue el primer día de la FNS 2023 y todo un público sanjuanino nos acompañó, nos apoyó y le mostramos al país todas nuestras obras cuyanas, no solamente sanjuaninas sino mendocinas y puntanas también”.

El querido Rony Vargas

15.jpg

“En esta imagen estoy nada más y nada menos que con Rony Vargas, en su Cadena 3 querida, en su programa ‘Viva la Radio’. Todas las veces que nosotros hemos ido, él siempre nos ha abierto las puertas de su programa. A mí me ha recibido siempre con mucho cariño. Yo lo quiero un montón. Para mi Rony Vargas representa San Juan en el mundo. Es una persona a la cual admiro muchísimo por su sabiduría, por su don de gente”.

El Fogón de los Arrieros en la capital del folklore

16.jpg

“En 2019 formé parte de la delegación de San Juan en Cosquín. Fue un proyecto que ganó Juanjo Recabarren y presentamos ‘El Fogón de los Arrieros’. He ido varias veces a Cosquín con muchas delegaciones. Cada una la he disfrutado de una manera distinta. Ha tenido su magia. Pero esta delegación del 2019 fue muy especial para mí porque la compartí con mi hermana Yanina, ella iba conmigo como música. Además, por primera vez iba don Jorge Darío Bence, nuestro prócer. Dentro de los cantores también estaban ‘Los Lucero de Jáchal’ y Darío Recabarren. Gracias a Dios he podido ir con varias delegaciones a Cosquín y representar a San Juan siempre ha sido un honor”.

La fiesta de los 15 con doble festejo

image.png

“Esta fue en la peña de festejo de los 15 años con la música, el 4 de octubre del 2019. Estaban Mario Pereira, Carlitos Santana, mi hermana, mi papá y Matías Inostroza. Un montón de gente que nos acompañó esa noche en la peña, en los festejos de los 15 años, que para mí era como vivir mis 15 de nuevo, mi fiesta de 15. Además, pasadas las 00.00 era mi cumpleaños, el 5 de octubre. Fue un festejo doble, hermoso, divino. Además, esa noche cantaron los hermanos Aldeco de nuevo, que hacía mucho que no lo hacían juntos. Significó algo muy especial en mi vida”.

‘Así es mi tierra’ con un pedazo de productor

18.jpg

“Acá estoy con Carlitos Santana y con Lautaro Fernández, que es el guitarrista de ‘La Sole’. Lautaro Fernández es el productor musical de ‘Así es mi tierra’, la última cueca que sacamos en las plataformas digitales. La verdad que para mí un honor. Conocí a Lautaro gracias a Carlitos, viajé a Córdoba y le propuse que produjera esta cueca. Para él fue un desafío hacer por primera vez una música cuyana, esta cueca hermosa de Mario Izaguirre. Lautaro le dio un toque diferente, con guitarra eléctrica, con un tinte moderno que me encantó, sin perder nuestras raíces cuyanas. Conocerlo, ir a Córdoba, grabar en su casa, conocer su estudio y compartir esa experiencia fue hermoso. Así que tener el gusto de poder decir que el guitarrista de ‘La Sole’ es el productor de esta cueca, el director musical, el que creó toda la parte artística, es para mí un honor”.

La conducción, lo último (de momento)

19.jpg

“Ya tirándome a lo más actual, uno de los momentos más bonitos que disfruto es el de la conducción. Llegó a mi vida un nuevo desafío que fue hacer un programa de televisión. Por supuesto, súper agradecida a Cristina Juan, de Social Media Producciones, que confió en mí para que yo sea la conductora, junto con Esteban Muñoz y Eduardo Chirino de ‘El Fogón’, que es el programa que tenemos actualmente en Canal 5 Telesol, a las 14.30, donde puedo compartir y difundir a los colegas, que es ese es el objetivo del programa”.

La yapita agradecida

image.png

“La verdad que no lo puedo creer haber hecho tantas cosas en los 32 años que tengo. La gente va a creer que tengo como 50. Estoy súper agradecida por todo lo que Dios me ha regalado, por todo lo que la música me ha permitido vivir. Por supuesto, siempre contando con el apoyo incondicional de mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis tíos, mis abuelos -que me han acompañado las veces que han podido-, mis primos, mis primas, mis amigos, mis amigas y los músicos que han pasado por todo este tiempo. Yo les agradezco enormemente porque sin toda esta gente yo no podría haber construido todo este camino”.