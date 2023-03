¿Gerard Piqué y Clara Chía intentaron atropellar a un periodista?

En su reportaje para el programa de entretenimiento El gordo y la flaca, donde narró todo lo acontecido, Martin relató que estuvo lidiando con esta incómoda situación de “abordarlo” durante los últimos días, pues todavía no tiene impresiones de Piqué respecto a “TQG”, última canción de Shakira y Karol G.

“Después de la nueva canción de Shakira, esta vez con Karol G, teníamos que buscar una reacción de Piqué y Clara. Se acaban de meter en el garaje de los padres de Piqué, es la primera vez que la captamos entrando en este lugar. Le preguntamos a Chía sobre lo que dijo Shakira de que Piqué la buscaba todavía, pero yo no entiendo nada, Clara se lo toma como broma”, mencionó.

Jordi Martin, como se mencionó, se mantuvo muy pendiente de la pareja y esperó hasta que Piqué y Chía salieran de la casa de sus padres, al verlos, salió tras ellos. Allí, se desarrolló una escena más de la “novela”.

“Un poco más tarde nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Horas más tarde, Piqué consiguió mi número de teléfono y me llamó diciéndome hasta del mal que me iba a morir”, terminó contando Martin en el reportaje.

El 13 de febrero de 2023 se conoció que Shakira tendría toda una estrategia montada para que sus hijos Milan y Sasha tuvieran el mínimo encuentro con la novia de Gerard Piqué. Todo parece indicar que la colombiana no estaría muy contenta con el hecho de que Clara Chía esté presente en los espacios que comparte el exfutbolista con los niños cuando este debe recogerlos en el colegio, así como cuando asisten a actividades extracurriculares en el instituto.

Por esta razón es que la cantante sale todas las mañanas acompañada de su hermano Tonino a dejar a los pequeños en el colegio. Pero cuando no puede hacerlo, se comunica con su expareja para que sea él quien se encargue de esto.

“La colombiana hace todo lo posible para que Clara no se acerque a sus hijos. Generalmente, es ella o su hermano Tonino quien va a recogerles al colegio. Aunque alguna vez ha sido Piqué el encargado de hacer esta labor, hasta ahora siempre ha ido solo. Así se lo han confirmado algunos padres de los compañeros de Milan y Sasha”, señaló El Nacional de Cataluña.

Sin embargo, el medio español Vanitatis sacó a relucir una situación que se viene presentando recurrentemente en lo que se refiere a los encuentros entre el exfutbolista y sus hijos, pues al parecer, él no estaría siendo honesto del todo con la intérprete de “TQG” y “Monotonía”. Según reportó el portal web, las discusiones son constantes por esta situación.

