¿Shakira le dedicó a Piqué y Clara Chía otra canción en San Valentín?: qué dice

Tras estrenar hace unas semanas la BZRP Music sessions #53, Shakira sigue conmocionando a miles de usuarios y fans. Pues durante este 14 de febrero, Día de San Valentín, la famosa colombiana no se quedó callada y, a través de un video en sus redes sociales habría lanzado una nueva indirecta a Gerard Piqué y Clara Chía.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCopmcXXjaGf%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

El clip rápidamente se viralizó debido a que la letra de la melodía resultó empatar muy bien con la actual situación sentimental que estaría atravesando Shakira tras separarse del padre de sus hijos.

Además, en el breve audiovisual se ve a la artista mientras trapea una alfombra con tacones, hecho que causó mucha intriga entre los internautas.

“La Shaki enviando indirectas muy directas”. “Hay una loba de vuelta y esto nos gusta mucho”. “El trapeador mas seco que el corazón del piqué”, dice al momento que a menos de una hora de ser publicado consiguió más de 800 mil me gusta.

La canción en cuestión se llama Kill Bill y es de la estadounidense conocida como SZA y fue estrenada en 2022. En este sentido, la melodía cuenta la historia de una mujer que tiene sentimientos encontrados después de una ruptura amorosa y, aunque sabe que la lastimaron, no puede evitar sentir amor por la persona en cuestión.

Esta es la letra de la canción en español:

Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida

Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz

Odio verte feliz si no soy yo la razón

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie debería

Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Tengo la sensación de que es una causa perdida

Tengo la sensación de que realmente la amas

Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba

Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales

Pero, maldita sea, estabas fuera de mi alcance

Estabas en el mercado con tu frutita perfecta

Ahora estoy admirada, a ver hasta donde llega mi paciencia

Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará

Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Lo hice todo por amor (amor

)Lo hice todo sin drogas (drogas)Lo hice todo sobria

Lo hice todo por nosotros, oh

Lo hice todo por amor (amor)Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria

¿No sabes que lo hice todo por nosotros?

Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea (idea)

Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí?

Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo (lo hago)

Prefiero estar en el infierno que sola

SZA - Kill Bill (Official Video)

FUENTE: Infobae