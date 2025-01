Furia vuelve a Gran Hermano: qué hará y cuándo será su regreso

La combativa Scaglione se reencontrará con algunos de sus excompañeros y debatirá sobre los temas más importantes de la semana, tras la eliminación de Petrona Jerez.

¿De qué se trata MIX TV?

Kuarzo lo presenta como “una propuesta superadora que pondera la pluralidad de voces y de géneros, haciendo foco en el periodismo, la actualidad, los espectáculos, las entrevistas y el humor”.

Su programación será la siguiente:

“El spoiler de la TV” : con la conducción de Pía Shaw, dedicado a todas las primicias, chimentos y los escándalos del espectáculo.

: con la conducción de Pía Shaw, dedicado a todas las primicias, chimentos y los escándalos del espectáculo. “Policías en acción 2025” : el clásico de la pequeña pantalla.

: el clásico de la pequeña pantalla. “Los Bro” : con Martín Ku, Nicolás Grosman y El Negro Onty.

: con Martín Ku, Nicolás Grosman y El Negro Onty. “Se picó”: con Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Romina Uhrig, Emma Vich, Jésica Osito y Flor Cabrera.

¿Qué está haciendo Furia ahora?

Juliana se sumó a “Sex”, la exitosa obra teatral de José María Muscari. El guionista y director reconoció: “Estuvo buenísimo lo de Furia porque me encontré con una persona totalmente diferente al que había consumido en el reality. La mujer con la que yo ensayé y la que hice funciones no se parecen en nada a ese prejuicio que yo tenía sobre ella”.

Y añadió: “Yo nunca fui un consumidor de ‘Gran Hermano’, la consumía por las redes y uno tiene un miedo porque es un personaje muy explosivo. Yo no sé si ella hacía un personaje o la edición o verdaderamente, creo que el espectáculo es muy fuerte y tiene que estar a la altura. Ella llegó al ensayo donde había un elenco, Diego Ramos que está hace cinco años, con gente colgándose donde decís, 'mucho el loco, no me puedo hacer'”.