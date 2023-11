¿Flor Vigna, dispuesta a abrir su pareja con Luciano Castro?: mirá qué dijo

“ Siento que es un papichulo y que todas me lo quieren chorear ”, comenzó la bailarina su relato, para luego ratificar: “Es un potro, encima conocen el envase nada más, porque por dentro es el hombre de mi vida”. Además, reconoció que le gusta que el hombre que está con ella sea deseado: “Un poco me calienta” , fue más allá en su descripción, un pensamiento que también compartió el conductor.

Sin embargo, Vigna no vio con buenos ojos los comentarios previos de Sánchez, al mencionar una situación en la que Sánchez la había elegido para ser eliminada del programa, lo que le pareció una provocación. Al ser consultada sobre si ella y Castro tenían “permitidos” en su relación, Vigna admitió que no habían discutido el tema, pero no descartó la posibilidad en el futuro.

“Todavía no lo charlamos, yo no tengo ningún permitido por el momento y Castro tampoco, pero me dijo que le gusta Jennifer Lawrence, de Los juegos del hambre, pero es de afuera”, expresó, para luego aventurar: “Quizás lo llevo a la fiesta y le gusta alguien y lo charlamos medio borrachines, pero tiene que ser consensuado. Me gusta pensar que voy a estar con él a lo largo de mi vida y que por ahí en unos años, porque ahora vamos casi tres, puede ser”.

Y agregó: “A los cinco años, ponele, hay que reinventar la pareja, por ahí llamar a una mujer, puede ser”.

Tras ello, llegaría el momento del baile, donde Vigna y su compañero, Jonny Lazarte, impresionaron al jurado con su actuación, eligiendo un mix de música urbana y recibiendo aplausos de los jueces Moria Casán, Pampita y Marcelo Polino. Ángel De Brito, el otro jurado, fue el único que no celebró la actuación y aprovechó para preguntar sobre la reacción de Castro a los comentarios de Sánchez. Vigna compartió que su pareja ya conocía los comentarios de Lourdes y reveló algunos detalles sobre su pasado.

“Vieron que él no mira mucha tele, entonces, llegué y le dije: ‘Tengo un chisme, Lourdes Sánchez dijo que eras su permitido’. Y me dijo: ‘Sí, fue antes de la pandemia’. Como que ella ya lo había dicho y justo él estaba en ese momento en familia y le había parecido medio desubicado que le enviara un mensaje en ese momento”, retrataría Vigna la situación, pero allí no quedaría todo, ya que De Brito tenía otra carta por jugar.

Según el conductor de LAM: “Luciano fue el que le mandó a Lourdes el mensaje. Ya no estaba con Sabrina Rojas y todavía no estaba con vos”, le retrucó. “Pero ahora está conmigo”, expresó ella. “Lo que me dijo es que antes de la pandemia ella lo andaba tiroteando y también me contaron muchos affaires de Lourdes. Como que ella estuvo con mucha gente”, respondió Flor sin dudarlo. Para luego aclarar: “Es una mujer hermosa y puede hacerlo. Le quise contar un chisme, y él me terminó contando todo a mí. Trabajó con todo el mundo y sabe muchas historias”.

Pampita preguntó si Sánchez tendría alguna posibilidad de ser la tercera en la relación de Vigna y Castro, a lo que Vigna respondió negativamente, citando la necesidad de incluir también a Prada y otros factores.

La pareja de Vigna y Lazarte obtuvo una puntuación perfecta, asegurando su avance en el concurso. Para concluir, Vigna expresó su alegría por la relación de su exnovio, Nico Occhiato, con Flor Jazmín Peña, destacando que ella había presentado a Peña a Occhiato: “A Nico lo quiero mucho. Y a Flor se la presenté yo para que bailaran juntos acá en el programa, porque éramos muy amigas. Me encanta que estén juntos, porque me parece que tienen mucho en común”.

FUENTE: Infobae