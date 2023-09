Sabrina Rojas contra Flor Vigna: "Te dejo lo que sobra"

La joven arrancó con una fuerte declaración: “ No hay parentesco entre Flor Vigna y yo . Tenemos algo en común, que su actual es mi ex pareja, nada más”. Tras ese provocador comienzo, Sabrina Rojas redobló la apuesta.

La ex modelo reconoció: “ No tengo un vínculo con Flor, cotidiano, diario, ni nada . Mis hijos no la ven muy seguido, pero el vínculo es distinto”.

Picante, la panelista Karina Iavícoli le recordó lo que había expresado pocas horas atrás: “Igual estuviste brava cuando dijiste: ‘A Luciano yo ya lo usé cuando estaba 10 puntos y ahora te dejo lo que sobra’ ”.

La acusación puso sumamente incómoda a Sabrina Rojas, que solo atinó a responder, entre tartamudeos: “Yo no dejo lo que sobra a nadie, porque no se lo entregué ni nada”.

Al ver que los panelistas no decían nada, la joven agregó una frase muy polémica: “Fue un chiste, que lo puedo hacer porque tengo un novio en casa muy seguro de él. Flor tiene humor... y en definitiva es lo que considero: a Luciano lo conocí con 33 años, en su mejor momento”.

Es bueno, para poner todo en su debido contexto, recordar que Sabrina Rojas volvió a estar en pareja con el Tucu López hace un mes atrás, tras un breve periodo separados: “Estamos bien. A veces, cuando suceden cosas, yo aprendí a tomar distancia, que cada uno se arregle su problema. No doy más la cara por nadie. Eso es lo que aprendí en este tiempo. En otro momento, tal vez hubiese salido yo a hablar y contar y justificar. Pero aprendí que no, a tomar distancia de lo que no me sucede a mí sino al otro y cuando todo se arregle empezamos de nuevo”.