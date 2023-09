Filtraron los detalles del escandaloso llamado de Nicole Neumann a Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a cruzarse fuerte. La panelista de El Trece no tuvo piedad con su ex marido.

Todo comenzó cuando la modelo se enteró que su hija Indiana no pensaba invitarla a su cumpleaños de 15 años: Nicole Neumann culpó a su ex marido de esta decisión y no dudó en llamarlo.

El conductor Juan Etchegoyen dio todos los detalles del feroz cruce que se produjo: “Ustedes saben que en los últimos días trascendió que Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabian Cubero, no invitaría a su mamá a su cumpleaños, me preguntaron mucho sobre esto y tengo un detalle fuerte. A mí lo que me cuentan es que la jurado de ‘Los 8 escalones’ sostendría que todos los problemas que hay entre su hija y ella son culpa de su padre y todo su entorno”.

El periodista agregó: “Es más, alguien cercano a Fabián me hablaba de un llamado que habría recibido el ex futbolista de Nicole Neumann en los últimos días, llamado furioso me acotaban, en relación a esta fiesta tan especial que se está preparando”.

Etchegoyen reveló: “Este llamado que habría sucedido hace una semana se dio porque Nicole no sabe más que hacer, me dicen que ella sostiene que a su hija le llenan la cabeza en su contra y que esto entristece momento a momento a la famosa. Y cuando digo ‘le llenan la cabeza’ se referiría a Mica Viciconte y a Cubero, que son ellos los que no quieren que Indiana se acerque a su mamá, y por eso filtran todo lo que pasa, para hacer notar aún más el problema y déjenme decirles que Nicole mantiene la esperanza que Indiana vaya a su casamiento, aunque esto sea complicado que suceda”.