Esteban Lamothe cruzó a Javier Milei en X y lo invitó a pelear: "Te cagaría a piñas"

Y agregó: “Manos que tienen subsidio las mías, así todas blanquitas, como las manos que generan subsidios. Me enojé... Después se me pasó. Después ves que el Presidente dice cualquier cosa. Es un tipo que está todo el tiempo tirando mier**. Entonces ahí me relajé, dije: ‘Bueno, es un bolu**, un cara de cho** que le está diciendo cualquier cosa a todo el mundo, y con ese pelo y esa cara de bolu** que tiene… o sea chau”.

El actor cerró el tema con una fuerte acusación: “Yo sigo esperando la v corta que dijo, porque hizo así, hacia abajo, y se quedó así plana. Milei dijo que la economía iba a ser v corta, que iba a caer dos meses y después, ¡pum!, iba a saltar para arriba. Falta la v corta”.

Días atrás, el galán había tenido una actitud mucho menos confrontativa con el actual mandatario: “Estaría bueno que el Presidente dejara el teléfono o algún asesor podría hablar conmigo y preguntarme. Yo no me peleo con la gente en las redes sociales. Se discutir, charlar y hablar. Eventualmente, y en el peor de los casos, si el señor Presidente está enojado conmigo y quiere que nos juntemos, me junto. Está todo bien que el Presidente no me quiera, o que haya gente cercana a él que me insulte”.