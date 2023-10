Esteban Lamothe fue al frente contra Javier Milei y la respuesta libertaria fue fulminante

“Cuando veo imágenes de Milei, no es una persona que me den ganas de escuchar. Tiene como un tono un poco violento, que no me gusta, entonces me cuesta”, apuntó.

De todas formas, reconoció que “sacó tantos votos, yo decía que evidentemente no le presté atención, porque algún tipo de propuesta tendrá que la gente lo votó”.

“No tiene que ganar Milei. No voten a Milei, no lo hagan. Es lo único que le puedo decir al pueblo argentino. Me parece que tiene unas formas horribles, que es un asco cómo se maneja, cómo grita y cómo insulta (…) Es difícil conectar con alguien que propone algo tan violento. Me parece que es un disparate total y un peligro”, sumó.

“Al mismo tiempo, quiero entender y escuchar a las personas que lo votaron, que también están requetepodridos. Hace 40 años que tienen lo mismo, viene uno y sale otro, y viene el otro y aquel, y la cosa no va ni para atrás ni para adelante. Esto es así”, analizó.

Finalmente, Lamothe definió al libertario como “una persona desquiciada, que trae algo distinto y dice, ´estos no tienen que estar más, ahora vengo yo´”.

¿Cómo le da la cara para llamar a no votar a Milei? Este pibe es literalmente fan del peor gobierno de la historia. Vergüenza. pic.twitter.com/XTKsv4ioVe — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 5, 2023

Tras estas declaraciones, dirigentes y candidatos de La libertad avanza cargaron sobre Lamothe en redes sociales. El verborrágico candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, no perdió la oportunidad de embarcarse en la polémica: “¿Cómo le da la cara para llamar a no votar a Milei? Este pibe es literalmente fan del peor gobierno de la historia. Vergüenza”.

Otra que salió con los tapones de punta fue la periodista económica Marcela Pagano, que tras su turbulenta salida de América TV, ingresó a las huestes libertarias como candidata a diputada nacional.

Pagano le envió un audio al periodista Juan Echegoyen, quien había entrevistado al actor: “Me parece que es de antidemocrático plantarse delante de una cámara cuando uno es una figura pública a decir que otro candidato que está establecido y tiene un partido, la Libertad Avanza, que está cumpliendo con las reglas de la democracia, me parece cínico tildarlo de antidemocrático”, advirtió.

“Yo creo que Javier ni debe ser quién es Lamothe, yo trabajo en el medio y lo conozco, él se hizo muy popular por sus chistes con Wado de Pedro, sobre Lamothe diría que tiene derecho a expresarse, pero debería tener cuidados con la utilización de las palabras. Es un cínico, lo invito a que vea los proyectos de nuestro partido. Hay mucha gente que trabaja para la cultura y Javier dijo que iba a terminar con el curro, entiendo perfectamente que a los que se les termina el curro se expresen de esa manera”, aseguró.