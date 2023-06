Video: El mano a mano entre Wado de Pedro y Esteban Lamothe

Ahora, los dos se juntaron para tener un mano a mano en redes sociales, acentuando esa característica.

"Me pasa que me confunden con vos, pero me dicen en joda `che Wado´", reconoció el actor, aunque señaló que "depende la cara a veces veo que algunos me confunden en serio”.

Wado de Pedro y Esteban Lamothe | “¿Te puedo hacer una pregunta?”

De Pedro recordó también episodios similares: “Había mucha gente afín sacándose fotos. Cuando pasamos por Libertador y Santa Fe, veía un tipo de 60 años mirando. Me saco una foto más y el tipo viene y me pide “puede ser una foto”, pero medio distante, tímido. Raro, porque si es compañero…Otros se dieron cuenta y le preguntan “sabes quién es” y el tipo dijo “sí, el cura” y se fue chocho. Cuando se dé cuenta se come un fiasco", dijo. Es que Esteban Lamothe tuvo un reconocido papel haciendo de sacerdote en la serie “La 1-5/18”, que se emitía por Canal 13.

Además del parecido, un tópico común, los protagonistas conversaron de cuestiones trascendentales, como la relación con el poder: “Administrar el poder confunde, marea. Sobre todo, en nuestro espacio hay que saber que sos un Nosotros. No es uno”, apuntó el ministro, que agregó: “Tenés que estar siempre ubicado en quién sos”.

El exabrupto del periodista de Clarín Gabriel Levinas, sobre la tartamudez de Wado y lo perturbadora que sería para un Presidente esa disfluencia, también fue tema de conversación.

Lamothe rescató la manera “positiva de canalizar el dolor” del ministro (hijo de desaparecidos por la dictadura).