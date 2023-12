Escándalo: famosa modelo de OnlyFans viralizó chats muy comprometedores con ¿Leo Messi?

La joven brasileña relató: “Messi vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy le di like en algunos de sus posts y listo me envió un mensaje”.

Consciente de que mucha gente no creerá en lo que dice, Fernanda recordó su vínculo con Neymar: “Hay quien piensa que es mentira, pero es otro jugador el que viene a mí, igual que Neymar. En ese momento todos decían que yo mentía y terminé demostrando todo lo que dije. No tengo porqué mentir”.

Qué pasó entre la modelo y Neymar

Fernanda Campos tuvo un breve pero explosivo romance con el jugador brasileño. El futbolista primero negó todo y luego admitió la relación, reconociendo que le había sido infiel a Bruna Biancardi, cuando ella estaba embarazada.

“Ya me disculpé por mis errores, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública”, expresó el astro.

Y le dijo a su pareja: “Hago esto por vosotros dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Cometí un error. Me equivoqué contigo. No puedo imaginarme sin ti. No sé si esto va a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo”.