El motivo por el que Wanda Nara decidió dejar a Icardi y quedarse con L-Gante

Y siguen con la historieta. Wanda Nara y Mauro Icardi no se ponen de acuerdo. Mientras él asegura que después de las vacaciones en la Islas Maldivas todo estaba bien con la madre de sus hijas, ella insiste en que no. De hecho, en una de sus stories de Instagram le reconoció a sus seguidores que intentó apostar por la familia. "Intenté pero no pude", dijo.