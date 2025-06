El fuerte enojo de Mauro Icardi por la decisión judicial que le arruinó el Día del Padre

Mauro Icardi no atraviesa su mejor momento personal y, según trascendió, el próximo Día del Padre será una jornada especialmente incómoda para él. De acuerdo a la información revelada por Yanina Latorre en sus redes sociales, se habría indignado tras conocer el fallo judicial del magistrado Adrián Hagopian, quien interviene en el conflicto legal que mantiene con Wanda Nara.

“Hagopian ordenó que Mauro pase el Día del Padre en el bar del Chateau. Jaja, se me ríe el cu...”, comentó Latorre, entre risas, en su cuenta de Instagram. Además, reveló que la resolución judicial prohíbe expresamente que Eugenia “la China” Suárez, actual pareja del futbolista, esté presente durante el encuentro.

image.png

“Encima Hagopian aclara en el escrito que no puede ir la nipona”, agregó la panelista de LAM sobre la situación del futbolista argentino, usando el apodo con el que suele referirse a la actriz.

La medida parece haber desencadenado una fuerte reacción en el entorno: “Me dicen que Mauriño está endemoniado”, aseguró Latorre, reflejando el enojo que generó en el jugador no solo por el lugar impuesto para la reunión, sino también por la forma en la que fue planteado el reencuentro.

image.png

“A él no le gusta que le den órdenes, ya sabemos”, cerró la periodista, dejando entrever que el delantero estaría evaluando si presentarse o no, aunque remarcaron que “las nenas no tienen la culpa”.

En medio de esta situación, cabe destacar que actualmente rige una medida cautelar que impide que tanto Icardi como Wanda Nara y la China Suárez hagan referencias públicas sobre las hijas del futbolista en redes sociales. La medida incluye también a sus abogados y busca preservar la privacidad de las menores en un contexto de fuerte exposición mediática.

El Día del Padre, que para muchos padres representa una jornada de alegría y cercanía con sus hijos, podría convertirse en una instancia cargada de tensión para Mauro Icardi. Aunque el reencuentro con sus hijas finalmente se dará, las condiciones impuestas por la Justicia distan mucho del escenario que habría imaginado.