El freestyle vuelve a copar el Conte Grand: Pluma Ninja llega con batallas escritas

El Centro Cultural Conte Grand será escenario del comienzo de Pluma Ninja, la liga de batallas escritas que reúne a referentes del freestyle y a nuevas promesas de la escena local.

Bajo el nombre “Pluma Ninja: el comienzo”, el evento marcará el inicio de una nueva etapa para la competencia, con un cartel que combina batallas muy esperadas, cruces entre nombres consolidados y la participación de nuevas caras que llegan a demostrar su talento frente al público.

La jornada promete enfrentamientos intensos y creatividad en cada rima, consolidando al Conte Grand como un espacio abierto a las expresiones urbanas y a las nuevas formas de la cultura joven. La cita será el viernes 30 de enero, a las 18:00, con entrada libre y gratuita.

Batallas de la fecha

Enzo el Crimen vs Naicosolo

Crifó vs Mirko

Pocco vs Beckam

Pity vs Taler

Averno vs Tiziana

Santti vs Gonzalo Bardo

Pluma Ninja invita a disfrutar de una tarde diferente, donde la palabra escrita, el ingenio y la competencia se unen en un espectáculo pensado para todo público.

FUENTE: Sí San Juan