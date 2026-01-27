martes 27 de enero 2026

Entrada libre y gratuita

El freestyle vuelve a copar el Conte Grand: Pluma Ninja llega con batallas escritas

La liga de batallas escritas que reúne a referentes del freestyle se dará cita el viernes 30 de enero, a las 18:00.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Centro Cultural Conte Grand será escenario del comienzo de Pluma Ninja, la liga de batallas escritas que reúne a referentes del freestyle y a nuevas promesas de la escena local.

Bajo el nombre “Pluma Ninja: el comienzo”, el evento marcará el inicio de una nueva etapa para la competencia, con un cartel que combina batallas muy esperadas, cruces entre nombres consolidados y la participación de nuevas caras que llegan a demostrar su talento frente al público.

La jornada promete enfrentamientos intensos y creatividad en cada rima, consolidando al Conte Grand como un espacio abierto a las expresiones urbanas y a las nuevas formas de la cultura joven. La cita será el viernes 30 de enero, a las 18:00, con entrada libre y gratuita.

Batallas de la fecha

  • Enzo el Crimen vs Naicosolo
  • Crifó vs Mirko
  • Pocco vs Beckam
  • Pity vs Taler
  • Averno vs Tiziana
  • Santti vs Gonzalo Bardo

Pluma Ninja invita a disfrutar de una tarde diferente, donde la palabra escrita, el ingenio y la competencia se unen en un espectáculo pensado para todo público.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
