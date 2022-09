El desgarrador motivo por el que Wanda Nara se separó de Mauro Icardi

No hay nada más doloroso para una mujer casada que descubrir que es engañada. Y si eso sucede a la vista de todos y se convierte en la comidilla de los programas de chimentos, el trauma es aún más difícil de superar. En los últimos días, Wanda Nara y Mauro Icardi son noticia por su polémica separación, a casi un año de que el futbolista engañe a la rubia con la China Suárez .

mauro icardi 2.webp

No hay nada que no se haya dicho sobre esta polémica pareja pero ahora se conocieron los motivos que habrían llevado a Wanda Nara a picarle el boleto a Mauro Icardi.

Fue Mariana Brey, en Socios del Espectáculo, la que reveló la dolorosa razón que tuvo la rubia para ponerle punto final al matrimonio con el padre de sus dos hijas, Francesca e Isabela.

"En realidad, ella esto lo tenía decidido hace tiempo, intentó pero no pudo superar lo de China Suárez. Lo qué pasa es que esperó porque si ella no lo acompañaba, él no quería firmar el contrato en Turquía", visto desde esta perspectiva, el único motivo que tenia Wanda para seguir un tiempo más con Icardi fue que él la extorsionó con dejar de jugar al fútbol.

wanda.jpg Wanda rompió el silencio sobre su separación y fue durísima

La empresaria de Wanda Cosmetics nunca pudo perdonar la traición de su marido con la China Suárez y siempre quedó en su mente la idea de que esta no fue la primera vez que la engañó.

"Los chicos ya están yendo al colegio en Estambul y la idea es que vivan en dos casas diferentes. Ella ya ahora va a contar todo en una revista, pero bueno, adelantó esto. Ahora acá tiene mucha relación con Lizy Tagliani, sale a los lugares de moda y bueno, está disfrutando", cerró contundente Brey.