El conmovedor mensaje de la China Suárez a Benjamín Vicuña por el libro que escribió a Blanca

En la publicación, el actor chileno cuenta el profundo dolor que sintió con la partida de su primera hija, que el próximo 15 de mayo cumpliría 17 años. Su idea es buscar que sus palabras ayuden a padres y madres que atravesaron situaciones similares. “Este libro es un tributo a mi niña y una emoción desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, escribió Vicuña.