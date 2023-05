Quién es el empresario megamillonario que habría enamorado a la China Suárez

Curiosamente, fue Guillermo Coppola quién vinculó a la China Suárez con la persona menos pensada. Todo ocurrió en “Intrusos” , donde Marcela Tauro confesó la charla que había tenido con el ex representante de Diego Maradona .

La periodista contó: “Guille me dijo: '¿A que no sabés con quién está saliendo la China Suárez?'. Entonces con una amiga empezamos: '¿Es jugador de fútbol? ¿Años?'. Y él me dijo: '60'”.

Tras escuchar las palabras de su amiga, Coppola intervino: “Cambió juventud por experiencia. Si llegamos a tener la información exacta, la decimos. No tenemos bien definido de qué rubro es el señor. No tenemos tanta data”.

Pampito: "Ni La China Suárez, ni Rodolfo Lamboglia quieren blanquear este romance"

En LAM contaron TODO

En el programa de Ángel de Brito que se emite por América TV, Yanina Latorre reveló todos los detalles sobre el poderoso empresario al que vinculan, sentimentalmente, con la China Suárez.

Se trata de Rodo Lamboglia, un productor multimillonario. La panelista de Ángel contó: “Es super buen mozo, es argentino, vive en Miami. Tiene dos productoras, entre ellas Bourke, que es con la que ella hizo el especial con Alejandro Fantino”.

Yanina Latorre agregó: “Es el mejor amigo de Pico Mónaco, el ex de Pampita, con él tiene una de las productoras que hacen eventos deportivos. ¡Es megamillonario! ¡Tiene un departamento que sale 2,9 millones de dólares y el más caro del edificio vale 11!”.

La panelista soltó un dato muy picante: “Habrían empezado a tener relaciones íntimas en octubre cuando fueron a Qatar y ella todavía estaba de novia con Rusher. Se volvieron a ver en Montevideo. No tengo la fecha, pero se vuelven a ver y de ahí sale el rumor”.