El cantante de Ke Personajes, envuelto en un escándalo policial que podría alejarlo de los escenarios

Emanuel Noir no tiene paz: el líder de la banda Ke Personajes volvió a quedar envuelto en un hecho de violencia que podría llevarlo tras las rejas. El artista fue acusado de golpear salvajemente a un hombre en Entre Ríos .

Según el relato de la víctima (un hombre de 52 años cuyo nombre todavía no se difundió), el cantante llegó a bordo de una camioneta BMW negra , se bajó del vehículo y, sin decirle nada, le pegó un puñetazo en la cara. El músico venía acompañado por otra persona que golpeó a la persona caída en el piso. Tras la agresión, y sin ninguna explicación previa o posterior, el cantante de Ke personajes y su acompañante se retiraron del lugar.

image.png Emanuel Noir, líder de Ke Personajes

Hasta ahora, nada se aclaró al respecto y las autoridades investigan las cámaras de seguridad para avanzar con el caso. Emanuel Noir realizó un descargo en sus redes sociales defendiéndose de esta acusación: “Esto me pasa siempre... si tengo las de ganar, lo más probable es que nunca haya pruebas. Pero en este caso me encantaría saber cómo fue la secuencia para que todos vean y se rescaten de la jugada esa, ¿ok? Cómo la gente falta al respeto de una manera tan zarpada y busca eso para tener pruebas y querer hundirte cuando vos no perjudicás a nadie”.

Recordemos que, en diciembre del año pasado, Emmanuel Noir protagonizó un episodio similar, cuando se bajó de su vehículo para pegarle a un hombre con una manopla de hierro en Concepción del Uruguay, pero en esa ocasión la persona atacada, un robusto treintañero, se defendió, provocándole al cantante una grave herida en la cabeza.