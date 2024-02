La fortuna que gastó el cantante de Ke Personajes para "darse un gustito"

Emanuel Noir se compró un Porsche de lujo modelo 911, carrera 4s, que ofrece una velocidad máxima de 306 km/h y cuenta con tracción en sus cuatro ruedas.

Según la página oficial del Porsche, este auto en su versión 0km, tiene un valor aproximado de 459.000 dólares.

El dueño de la concesionaria expresó su alegría tras cerrar el trato: “Me pone muy contento porque Ema ya es un amigo (...) Hoy, él cumple este sueño, y yo que puedo darle la llave, también cumplo un sueño porque es una venta muy importante para la agencia, que es una agencia familiar, donde nos esforzamos mucho”.

Tras oír las palabras del empresario, Noir agregó: “Dios bendice, ok, y pesa los corazones. Nadie puede decir que se merece el otro. Así que Dios hoy me dijo que me merezco esta belleza”.

El video de Emanuel Noir recibiendo su flamante Porsche del concesionario:

Embed - D's C en Instagram: "Gracias @emanuelnoir por confiar en nosotros Hermoso momento ver como un amigo crece . . . . #porsche #porche911 #911carrera #alemania #argentina #ema #emanoir #dallas #argentina #devoto #entrerios #consepciondeluruguay"

Los cibernautas le mostraron todo su apoyo al cantante: “Grande, Ema, sos el número 1, que la cuenten como quieran”; “Y tenía un Fiat 600... progreso y esfuerzo… Grande, Ema”; “A la gente buena le pasan cosas buenas”; “Grande, pá, tremendo fierro. A veces la vida te pone abajo, después te pone arriba, disfruta la ola sin olvidar de donde venís”; “Bien merecido, papá, disfrute y que la cuenten como quieran”; “Felicidades, Ema, te lo mereces: estás bendecido”.