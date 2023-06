El abogado de Nicole Neumann reveló cómo está la modelo en medio del conflicto con su hija

La modelo desde un comienzo procuró no meterse en la polémica y ante cada consulta de los medios insistió en que solo desea proteger a su heredera y que no se va a referir a un tema tan privado, del ámbito propio de la familia. Más allá de las declaraciones que puedan hacer de ambos lados, lo concreto es que todo quedó más expuesto al confirmarse que la menor no acompañó a su madre en viajes, celebraciones e incluso fiestas importantes como Navidad o Año Nuevo.

Fue en medio de ese contexto que Fabián Cubero aclaró: “Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así. He escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en serio porque la realidad no es esa. Es otra realidad, de la que no viene al caso hablar porque hay nenas en el medio”.

El deportista aseguró que él buscaba restablecer el vínculo madre e hija. “A mí siempre me gustó la familia unida. Pero no todos los casos son iguales ni todas las experiencias son las mismas. Yo, desde mi lado, siempre voy a apuntar a colaborar para que mi hija tenga una buena relación con la madre y conmigo, con sus tíos y con toda la familia. Pero hoy en día el deseo de la nena es otro y yo, obviamente, como padre la voy a respetar. Tiene 14 años y está bastante grande para tomar las decisiones que toma”, concluyó Cubero.

Los últimos días, Marcela Tauro aseguró en Intrusos que semanas atrás Indiana habría presentado una denuncia contra la modelo en la Justicia, en el Juzgado de Familia Nº 2 en el Tigre. Luego su compañera Maite Peñoñori explicó que esta interna familiar sería el motivo por el que Nicole decidió dejar el ciclo Los 8 escalones (El Trece) para evitar estar expuesta y no tener que responder a los noteros sobre el conflicto con su hija mayor. Además la panelista señaló que desde el entorno de la modelo aseguran que Cubero “le lava la cabeza” a Indiana, en medio de un conflicto en el que Neumann le hace un reclamo económico a su exesposo.

La noche de este martes, quien se refirió al tema fue Rafael Cuneo Libarona, abogado de Nicole Neumann, quien en declaraciones a LAM aseguró: “Hoy hablé con ella y estuve con ella, está muy triste, porque ¿qué pasa en esta realidad cruda? Seguramente sus hijas ya se enteraron de estas situaciones en el recreo del colegio porque una madre le cuenta a su hija, la hija le cuenta a la hija de Nicole y todo esto genera una convulsión que no debería suceder”.

“Nicole como madre, entonces, tiene que estar conteniendo, consolando, tratando de explicar lo inexplicable y esto genera una revolución enorme. Llamados telefónicos de madres del colegio, de autoridades del colegio, permanentes, de qué está pasando. Y perdón, pero el disparador son los dichos alocados de una abogada en televisión”, aseguró el letrado en referencia a quien eligió Fabián Cubero como su patrocinante.

Además, Cuneo Libarona expresó: “Todas estas cosas no deberían suceder, pero bueno, está muy triste, pero muy firme, me consta porque la conozco en su rol de madre y es una muy buena madre”. Fue en ese instante que quien tomó la palabra fue Ángel de Brito: “Lo contamos mil veces acá, con Yanina hemos viajado con ella y con sus hijas, con las dos más grandes y la verdad que vimos a una madre que se ocupó mucho. También lo vimos a Cubero”.

FUENTE: Infobae