Darío Barassi mostró imágenes del exclusivo cumpleaños con temática "granjera" que le organizó a su hija Inés

En el salón había caballitos con rueditas para que los chicos pudieran montarlos y jugar a las carreras. Y también dos animadores que se pusieron sus sombreros de paja para entretener a los más pequeños con juegos y competencias.

La ambientación se completó con tractores, gallinas, maquillaje artístico y hasta una máquina de hacer pochoclos para proveer a todos los invitados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1823476496943735269&partner=&hide_thread=false El cumpleaños de la hija menor de Darío Barassi con temática granjera. pic.twitter.com/nTkziZpHCi — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 13, 2024

Darío Barassi explicó por qué tuvieron que suspender las grabaciones de su programa y llamar una ambulancia

El sanjuanino dio detalles sobre qué fue lo que le pasó la semana pasada mientras grababa su programa "Ahora Caigo" que tuvo que suspender por un problema de salud. "Fui a grabar y tuve una subidita de presión. Llamamos a una ambulancia, me chequeó y decidimos suspender", explico Barassi que sufrió este problema mientras grababa su programa.

“Seguro que me ocupe en profundizar un poco más, pero nunca tuve presión alta, hoy la tuve y por eso decidimos suspender. Voy a morir, pero espero que no ahora. Por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés”, cerró haciendo humor sobre el episodio.