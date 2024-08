Darío Barassi preocupó a todos sus compañeros de Ahora Caigo este jueves cuando debieron interrumpir las grabaciones porque el sanjuanino no se sentía para nada bien. De hecho, la producción tuvo que llamar a una ambulancia para que asistiera a Barassi.

"Ay, Diosito. Ya llévame. Control nomás", escribió el famoso y se mostró recostado en la cama de una clínica privada.

Horas después, el propio Barassi contó que ya había sido dada de alta. "Estoy de vuelta en casa. Ya estoy harto del tema del estrés y del cansancio", dijo en un video que subió a sus stories de Instagram.

El sanjuanino dio detalles sobre qué fue lo que le pasó. "Fui a grabar y tuve una subidita de presión. Llamamos a una ambulancia, me chequeó y decidimos suspender", explico Barassi que sufrió este problema mientras grababa su programa Ahora Caigo.

“Seguro que me ocupe en profundizar un poco más, pero nunca tuve presión alta, hoy la tuve y por eso decidimos suspender. Voy a morir, pero espero que no ahora. Por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés”, cerró haciendo humor sobre el episodio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1821659248826433867&partner=&hide_thread=false Darío Barassi explicó por qué tuvo que irse en ambulancia mientras grababa Ahora Caigo pic.twitter.com/c6p3aHVRHb — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 8, 2024

Darío Barassi estuvo en San Juan y visitó el Parque Faunístico

Es sabido que el conductor aprovecha cada momento libre que tiene para volver a la provincia y visitar a sus familiares y amigos.

La última vez que estuvo por sus pagos sanjuaninos fue el pasado 26 de julio, en plenas vacaciones de invierno. Barassi llegó a ver a su esposa y sus dos hijas que estaban descansando en San Juan y aprovechó para desconectar unos días de las obligaciones.

Se lo pudo ver en el Parque Faunístico, a donde fue acompañado de sus hijas Inés y Emilia. Allí, muy fiel a su estilo, bromeó sobre el robo de tortugas que se había producido en el lugar unos días antes.