Daniela Celis emocionó a todos con un tierno video de sus bebés 

En este caso, Daniela Celis compartió un tierno video donde le muestra su panza a su sobrinito y les dice los nombres que tendrán sus bebés: “Acá está Laia, y acá está Aimé”.

El nene, sorprendido y conmovido, intenta darle de beber a sus primitas, volcando agua de su vaso sobre la panza de la ex “Gran Hermano”.

La ex Gran Hermano compartió un tierno video donde le muestra su panza a su sobrinito y les dice los nombres que tendrán sus bebés: “Acá está Laia, y acá está Aimé”.

Mirá la tierna reacción del pequeño.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCzdyLcYuu9J%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9ZBO7b0lyPOET7gZCZBZB11mIOYHEkIiERIdB7PpHlyHqNNmrHXpCnQa85725jDN5jjdVJcWBozCtK99ZCBeZBCYpI0lIKEIUsAPAuOOFLNESo7hPuIcBB32JZBYQ3afglbKtqnJfaDZBMcwEcLq5rN4o7oTF5gYIuRBBA127izrMJDNhkgrpNolYP1FZAse6KMaNfLu View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Daniela terminó empapada, porque el nene insistía en que sus primas querían más agua.

Qué dijo la joven sobre su embarazo

Invitada a “Cortá por Lozano”, el programa de Vero Lozano, la joven confesó: “Mi cabeza ya no es la misma, mis prioridades, mis preocupaciones. Sobre todo, mi cuerpo: me levanto todas las mañanas mirándome al espejo, encontrándome algo nuevo (una marca, una mancha, celulitis…). Las piernas se te hinchan, los pies pesan, el dolor de espalda, cadera y rodilla. No me dan ganas de peinarme ni maquillarme, solo de poder descansar 5 minutos más”.

La joven reconoció: “Las noches se hacen difícil para dormir y los días interminables, me empiezo a agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ya no sé que ponerme ni cómo estar…”.

Daniela Celis cerró reconociendo: “Luego, de la nada, sentís algo en la panza y sí, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y queda poco tiempo para verlos, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos”.