Cuánto le pasa L-Gante a Tamara Báez para mantener a su pequeña hija

Se acabó el amor. El romance entre L-Gante y Tamara Báez no va más y dejó como resultado una hermosa beba que acaba de cumplir un año y a la que los chicos le pusieron Jamaica .

Sin embargo, no todo es le dijo, me dijo en este asunto y alquien tiene que pensar en la peuqueña Jamaica. Los niños tienen gastos que Tamara Báez no está pudiendo solventar por su cuenta y, por ende, necesita que L-Gante se haga cargo de su responsabilidad como padre. Es que es ella quien cuida y cría a la bebé mientras el músico se la pasa de gira o de joda.

Juan Pablo Merlo, abogado de la joven, acusó a L-Gante de violencia económica y contó cuánto es que le pasa a la chica para que mantenga a Jamaica. "Le está pasando 50.000 pesos por mes", remató el letrado dejando a todos sorprendidos.

Claramente el artista factura muchísimo más que eso todos los meses y termina siendo una miseria para la joven que lo acompañó durante toda su carrera y está criando a su hija.

"Claramente estamos hablando de violencia económica. Hoy Tamara está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños", relató Merlo.

"Las cuotas de alimentos se resuelven en un 20, 25 o 30 por ciento (del ingreso en blanco del padre), y eso varía según el trabajo que tenga el hombre o la mujer, y la condición y el nivel de vida que va a llevar ese nene. Entonces, si sacamos la cuenta, L-Gante estaría ganando 250.000 pesos por mes, y no creo que cobre eso. O está evadiendo impuestos y sería muy grave", dijo el abogado muy preocupado. Y la verdad que tiene razón.