Con Wanda Nara, todo mal: convocan a una marcha en Uruguay

Wanda Nara y Carmen, su ex empleada con quien mantiene una disputa judicial.

Parece que el escándalo y conflicto judicial que Wanda Nara tiene con Carmen, la ex empleada que la denunció por esclavitud, está lejos de solucionarse. Mientras la empresaria está enfocada en su retorno a la televisión argentina por medio de su participación en "¿Quién es la máscara?", ahora en Uruguay convocaron a una marcha .

Sabemos que Wanda está bastante molesta por todo el escándalo que se armó con la aparición de Carmen, pero ella por ahora no se refirió a las acusaciones que le han realizado. Si no que su abogado es quien ha tomado cartas en el asunto. Pero ahora apareció un grupo de empleadas domésticas en Uruguay que bancan a su compañera, y por medio de una carta abierta pidieron que la empresaria sea declarada persona no grata. Pero más aún, convocaron a una marcha que ya tiene fecha y hora.