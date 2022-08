El abogado de la ex empleada de Wanda Nara lanza una fuerte advertencia contra la empresaria

Las dos tienen mucho para contar sobre la otra y cada día que pasan se filtran más cosas que ensucian tanto a Wanda Nara como a Carmen.

Ahora el que decidió hablar fue Alejando Cipolla, quien está asesorando a la exempleada de Wanda y será quien lleve adelante la demanda que la mujer le hará a la rubia por los malos tratos y la falta de pago.

carmen y wanda nara.webp Carmen y Wanda Nara.

Fue en Mañanísima, donde Cipolla como invitado se sometió a las preguntas de los panelistas. Pampito lanzó la primera piedra y comenzó el escándalo.

"También filtraron un audio de uno de los viajes de Wanda. No sé si era a Haití o dónde, que Wanda está con unos chicos, y Carmen dice 'ay, esos negritos, ¡qué asco!'. Esto lo publicó Cinthia en sus redes. Esto se lo pasa Wanda, claramente. ¿Qué está buscando Wanda con estos audios? Busca desacreditar a Carmen", le dijo el periodista de espectáculos.

Cipolla no se quedó atrás con esto y arremetió durísimo contra la esposa de Mauro Icardi. La advertencia si sigue hablando fue contundente:

"Yo voy a utilizar las pruebas que me está dando Wanda, como la carta que subió. Eso ya es reconocer el trabajo en negro. También voy a utilizar varias cosas de las que está viralizando porque se está revictimizando. Lo que ella no piensa es que Carmen no habló todavía de las cosas que Wanda le contaba que hacía. Carmen me dijo que ella hablaba con famosos", cerró. Para alquilar balcones.