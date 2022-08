En Uruguay piden declarar a Wanda Nara "persona no grata": el motivo

“Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, contó Carmen, la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi hace unos días sentada en el programa de Carmen Barbieri y su historia estremeció a todos. Después de relatar varias situaciones dramáticas que vivió, la trabajadora contó que ya estaba asesorada por el abogado Alejandro Cipolla, quien iba a presentar una querella penal “por reducción a la servidumbre” y la noticia resonó en los medios de todo el mundo.