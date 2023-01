Clara Chía Marti y Piké en crisis: Shakira lo consiguió

Era sabido, la Bizarrap Session de Shakira no le iba a salir gratis a Gerard Piqué . Es que después de tantos años de sufrimiento, la colombiana descargó toda la bronca en la canción que batió récords mundiales.

Con mensajes para Piqué y para su novia Clara Chía Marti , la colombiana terminó de enterrar la infidelidad que acabó con su matrimonio. Esto, sin embargo, tuvo coletazos en la relación del futbolista y la ex mesera.

En el programa español Sálvame, analizaron minuciosamente la letra de Shakira y aseguraron que fue una frase en particular la que estaría dinamitando el vínculo entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti.

RELOJ.jpg Gerard Piqué enseña su reloj Casio, uno de los puntos altos de cruce musical con su ex Shakira.

"Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques", dice una de las frases del tema del escándalo. Este habría sido un detonante para Clara que ahora se entera qaue su novio intentó volver con Shakira y ésta última lo rechazó. Así, se probaría que en ralidad la relación del exfutbolista con la joven fue nada más que el descarte ante el rechazo de la cantante.

Eso, sumado a que Clara Chía atraviesa uno de los peores momentos de su vida tras la canción ya que los fanáticos de Shakira la insultan y amenazan por redes sociales. A tal punto llegó el odio en redes que la joven decidió bloquear los comentarios en su Instagram para que nadie más le diga cosas.

¿Sobrevivirá la pareja al aluvión de Shakira que ya tiene más de 100 millones de visualizaciones en YouTube? El tiempo dirá.