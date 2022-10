Cinthia Fernández pierde uno de sus negocios más importantes y estalla de furia

Como Matías Defederico no paga la cuota alimentaria, Cinthia Fernández se la tiene que rebuscar. Para mantener a las tres nenas que tuvo con el ex futbolista, la famosa encontró una muy buena veta de negocios en Instagram .

Es más, en los últimos meses la crisis hizo que la panelista de Momento D comience a vender contenido para adultos en una plataforma online. Esto, le valió varias sanciones de Instagram en su cuenta personal y la hizo perder mucho dinero.

cinthia fernández.webp

Sin embargo, cuando creíamos que todo se había calmado y que la guerra de Cinthia contra la red social había terminado, ocurrió otra cosa.

"No se entiende lo que está haciendo Instagram. Me suspendieron la cuenta en donde vendo mis productos. Yo no molesto a nadie, no subo nada desubicado. A mí sí me mandan cosas desubicadas y nadie hace nada. Vivo denunciando y nadie hace nada, vivo apelando y nadie hace nada", comenzó diciendo muy angustiada la mediática.

Se trata de una cuenta paralela, distinta a la personal en donde Cinthia Fernández vende sus productos que hoy son una de sus mayores fuentes de ingreso.

"Porque ponen un robot que solo controla, no ponen gente física que analice cada caso. Es mi fuente de laburo, la verdad es que no puedo entender cuál es el parámetro, me bajaron la cuenta ahora voy a buscar la manera de responderle a la gente que nos escribió ayer", cerró muy enojada la panelista.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1587103243330535425 La angustia de Cinthia Fernández por una nueva sanción de Instagram. pic.twitter.com/IXdIsJ1iUX — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 31, 2022

El provocador disfraz que eligió Cinthia Fernández para Halloween

A la hora de publicar, Cinthia Fernández no escatima en gastos y así lo demostró para Halloween. La panelista eligió caracterizarse como una de las prisioneras de la serie "Orange is the new black" y enloqueció a sus seguidores.

En un video que publicó la vedette en sus redes sociales, pudimos verla posando muy sensual tras las rejas. Mirá.