Cinthia Fernández amenaza muy fuerte a Matías Defederico en público

Convencamos que Defederico tampoco ha sido muy responsable y no paga lo que corresponde de cuota alimentaria. En el universo del ex futbolista se puede mantener a tres nenas con 55 mil pesos por mes. Mal por él.

Sin embargo, Cinthia Fernández tampoco baja la guardia y no le deja pasar ni una a su ex. Además de los conflictos que ya tienen en la Justicia, todo se traslada a las redes sociales donde la panelista de Momento D comparte con sus miles de seguidores lo que piensa sobre el papá de sus niñas y no son para nada palabras amables.

“Hola Cin. ¿Cuándo le sacan el carnet o algo de Justicia para tu lado? Y a esa mujer horrible no le den más pan”, le preguntó una seguidora de Instagram a Cinthia. Ella, sin repetir y sin soplar mostró quién tiene el sartén por el mango.

“Nunca lo hice porque entiendo que él necesita el auto para moverse, incluso hasta para buscar a sus hijas”, explicó dando a entender que cuando a ella se le antoje lo deja a Matías Defederico a patitas.

Igual atentos porque ahí no terminó la cosa, Cinthia Fernández no recogió el guante y lanzó una fuerte amenaza para el exfutbolista. “Pero si me empieza a molestar con el permiso no solo se lo voy a sacar sino que también le prohíbo las salidas del país hasta que pague la deuda”. Corta la bocha. Así que ya sabe el padre de las nenas: que no joda porque se le arma. ¿Qué pasará? Nos tendremos que enterar por la televisión.