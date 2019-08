La respuesta de Susana a Gonzalo Bonadeo tras tratarla de "patética"

El domingo pasado, Mariana Nannis se sentó en el living de Susana Giménez y contó que su ex Claudio Paul Caniggia había sido violento con ella y que incluso, perdió un embarazo luego de una fuerte discusión con el ex futbolista.

Las repercusiones del testimonio de la mediática no tardaron en llegar. Gonzalo Bonadeo, desde su programa en FM 94.7 Club Octubre, realizó un fuerte editorial en el que resalta los logros deportivos de Pájaro, trató de "pelotudos" a los hijos del ex futbolista y de "patética" a Susana.

"El apellido Caniggia importa en el universo, no por los pelotudos de los hijos (en referencia a Alexander y Charlotte), y además, mucho menos por la patética de Susana Giménez que junto con su producción aprovecha este circo para bastardear lo que va quedando de la memoria de un gran deportista argentino", arrojó y continuó: "Es más allá de los quilombos. Los que estuvieron en el Mundial 90 sabían de la limusina que había con Mariana Nannis esperándolo, está bien pero eso no le impidió romperle el culo a los brasileños, no le impidió hacerle un gol a Italia para meternos después en la final. Después esta cosa circense la tiene, es un tipo muy fachero, pelo largo, pinta de rockero sin serlo y siendo un gran futbolista".

Y esta tarde, Carlos Monti compartió un audio de Susana Giménez en Pamela a la tarde donde el periodista le consultaba a la diva por las críticas que hizo Bonadeo: "Estoy en Punta del Este con una gripe que me estoy muriendo... No escuché nada, no me importan las críticas la verdad. La gente no tiene otra cosa que hacer, no me interesa mucho", indicó la diva.

Fuente: Primicias Ya