Cantando 2024: se sumó una participante 'muy picante' que ya está generando polémica

Finalmente, según afirmó el conductor, la participante número 20 del programa será Mimi Alvarado, la mujer de El Tirri, primero de Marcelo TInelli, quien no solo se destaca por su presencia mediática además de su carrera como modelo, sino también por su conocida enemistad con la jurado del certamen, Milett Figueroa, justamente la actual pareja de Tinelli.

En el anuncio, De Brito mencionó: “Mimi odia a Milett Figueroa, jurado del Cantando 2024.” Estas tensiones se remontan a episodios conflictivos anteriores entre ambas figuras en lugares como Punta del Este. El ingreso de la dominicana a la competencia de canto se confirmó en el último momento, y la describieron como la “frutilla del postre” del reality, al añadir que, aunque no destaca particularmente en canto o baile, sí puede ofrecer buenos momentos en la previa de las presentaciones.

El pasado mes de abril, por caso, Mimi se refirió a los rumores de un distanciamiento entre Tinelli y Milett, a lo que expresó: “Yo pienso que sí, que siguen, pero también pienso que bajó la intensidad”, analizó la mujer oriunda de República Dominicana. “No sé qué es lo que pasa, pero yo creo que el problema está en los títulos: ‘Soy la novia de’. No, ‘soy la comidita de’ o ‘soy la picadita de’”, definió punzante y con mucha ironía, casi de manera despectiva.

“Yo digo que la relación de ellos era un pantalón que se rompió y lo hicieron bermuda para seguir usándolo. Pero no es lo mismo”, le planteó el cronista de LAM y Mimi se rió. “Para mi está más bermuda que pantalón largo, pero en el sentido de que ellos dos le han dado un contexto más de ‘no títulos’, de ‘vamos a dejar que fluya’”, agregó la mujer del expercusionista y fundador de Los Fabulosos Cadillacs.

“¿Es cierto que se pelearon en el reality?”, le preguntó De Brito sobre los rumores que surgieron acerca de una pelea entre ella y Milett en el rodaje de la serie Los Tinelli. “Yo no puedo spoilear nada porque firmé la confidencialidad pero yo creo que el reality... No fue una pelea, fue una mala interpretación y algo que a mi no me gustó y que yo no la pasé muy bien”, dijo Mimi.

“¿Lloraste?”, repreguntó el conductor del ciclo de espectáculos. “Sí. Ella también. Pero ella lloró de mentira y yo lloré de verdad”, volvió a la carga Alvarado contra Milett.

El elenco completo del Cantando 2024 ya cuenta con una amplia variedad de figuras del entretenimiento. Entre los confirmados se encuentran Coty Romero, Pepe Ochoa, Silvina Escudero, Walter ‘Alfa’ Santiago, Josefina Pouso, Benito Fernández, Nenu López, Martín Coggi, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Camila Lattanzio, Lolo Poggio, La Gata Noelia, Cristian U, Roberto Peña, Matías Alé, Juan Otero, Coy, la hermana de Juliana ‘Furia’ Scaglione, Adriana Aguirre, Alicia Barbasola, y Brenda Di Aloy. Este variado grupo de participantes estará bajo la conducción de Florencia Peña.

FUENTE: Infobae