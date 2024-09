Cantando 2024: conocé a cada uno de los participantes confirmados

Un dineral Una ex empleada de Wanda Nara la denunció por hacerla trabajar en negro: cuántos millones le pide

Los equipos confirmados del Cantando 2024

Benito Fernández y Evelyn Basile con Nico Serraiti

y Evelyn Basile con Nico Serraiti Martín Coggi y Paz Cornejo con Nico Serraiti

y Paz Cornejo con Nico Serraiti Alfa y Manuela Perin con Uriel Buk

y Manuela Perin con Uriel Buk Cristian U y Camila Mercado con Uriel Buk

y Camila Mercado con Uriel Buk Camila Lattanzio y Gino Rodríguez con Pilar Muerza

y Gino Rodríguez con Pilar Muerza Nenu López y Nell Valenti con Pilar Muerza

y Nell Valenti con Pilar Muerza Coty Romero y Matías Acosta con Natalia Cocciuffo

y Matías Acosta con Natalia Cocciuffo Pepe Ochoa y Sol Abardi con Natalia Cocciuffo

y Sol Abardi con Natalia Cocciuffo Roberto Peña y Lucia Tanco con Mariano Magnífico

y Lucia Tanco con Mariano Magnífico La Gata Noelia y Diego Cassere con Mariano Magnifico

y Diego Cassere con Mariano Magnifico Silvina Escudero y Alito Gallo con Florencia Lovaglio

y Alito Gallo con Florencia Lovaglio Lola Poggio y Nico Zuviría con Paula Reus

y Nico Zuviría con Paula Reus Josefina Pouso y Facundo Magrane con Paula Reus

y Facundo Magrane con Paula Reus Matías Alé y Martina Scigliano con Lucas Lopardo

y Martina Scigliano con Lucas Lopardo Agustín Cachete Sierra y Marcia Rubido con Lucas Lopardo

y Marcia Rubido con Lucas Lopardo Juan Otero Peñay equipo sin definir

En diálogo exclusivo con este medio, el hijo menor de la conductora, Juan, explicó respecto a su equipo: “Todavía no sé quién va a ser mi compañera ni mi coach. Estamos en eso”. En ese sentido, el decimosexto integrante confirmado de la competencia se encuentra a la espera de conocer quiénes lo acompañarán en este proyecto. Cabe mencionar que el influencer supo abrirse paso en los medios gracias a sus dotes artísticos, siendo uno de sus últimos trabajos en el programa de streaming de Telefe.

Por otro lado, un detalle que captó la atención de los televidentes fue la presunta participación de Coy Scaglione, una de las hermanas de Furia, quien iba a ser la participante número 17. Mientras que la doble de riesgo se alejó de los medios, la familiar de la exjugadora habría cerrado el trato con la producción del certamen, según indicó de Brito en un principio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que saliera a desmentirlo en las redes sociales.

“Me ofrezco como niñera de Rubí. Amo que Coy es la primera representada de Furia como agencia”, comentó una usuaria al conocerse la convocatoria de la mujer al programa. Lejos de quedarse callada, ella le explicó: “Gracias por esto, sos divina, y es una gran oportunidad. Pero exigí mucho más de lo que ofrecen y, bueno, no hay plata, así que no hay Coy en el Cantando. Furia es lo más grande que existe, como vos. Gracias por amarla”.

Si bien la hermana de la deportista dejó en claro que su participación estaba lejos de hacerse realidad, tan solo unas horas más tarde lo puso en duda. Ante la réplica, Fede Bongiorno viralizó su posteo en la red social X (previamente conocida como Twitter) y, acto seguido, Coy lo eliminó, dejando así el intercambio con la fanática incompleta ante los interesados respecto a la propuesta rechazada.

FUENTE: Infobae