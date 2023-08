Benjamín Vicuña habló sobre el supuesto affaire con Natalia Oreiro: ¿qué dijo?

En ese momento, Pampita le respondió al conductor del ciclo de América: “Sí, hay una actriz con la que no trabajaría. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”, reconoció tajante. “No te lo esperabas de ella...”, interpretó de Brito, pero Pampita lo retrucó: “Sí, me lo esperaba de ella”.

De inmediato, las redes sociales se hicieron eco de las palabras de la exmujer de Benjamín Vicuña y comenzaron a especular acerca del nombre de la actriz en cuestión. Y llegaron a la conclusión de que podía ser Natalia Oreiro o Romina Gaetani, ya que tanto la China Suárez como Isabel Macedo habían sido descartadas por la propia Carolina. Más precisamente había surgido el rumor de un fogoso acercamiento entre Benjamín y la actriz y cantante uruguaya durante las grabaciones de la telenovela Entre Caníbales.

Entonces, el que fue consultado acerca de estos comentarios fue el actor chileno quien, en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece), dio su parecer al respecto. “Ella tiene una vida que va más allá de Benjamín. Digo, las diferencias que pueda tener o no con una actriz va mucho más allá de los diez años que estuvo en pareja conmigo”, expresó haciendo alusión a la madre de sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán.

Más adelante, Vicuña agregó contundente: “Me parece muy autorreferente creer que tiene que ver con mi historia. No sé, me parece raro, ¿qué querés que te diga?”. Por último, el artista se desligó de las palabras de su exesposa. “No lo he visto y no me puedo hacer cargo del enigmático de alguien... ¿Se entiende? ¡Sí!”, indicó seriamente.

Cabe recordar que el lunes pasado, luego de las declaraciones de la conductora, se volvieron a hacer virales unos tuits de Carolina del año 2015, cuando habrían sucedido los hechos. “Realmente alguien cree que se justifica hacerme pasar por tanto dolor solo para tratar de conseguir un punto más de rating?” había expresado Pampita el 27 de junio de ese año y había puesto el hashtag “Entre Caníbales”, la telenovela que protagonizaba su exmarido con Oreiro.

Ese mismo día de 2015, unos minutos después, la exconductora de El Hotel de los Famosos había expresado en otro tuit: “Veo cómo juegan con el futuro de una familia en donde hay hijos pequeños. Con una liviandad sorprendente se ríen y comentan”.

Luego de que los usuarios reflotaron estas declaraciones antiguas de Carolina, los comentarios no se hicieron esperar y sus fans relacionaron a la cantante y actriz uruguaya con el episodio al que se refería Pampita. En esa época, la periodista Analía Franchín había contado en Los ángeles de la mañana, el ciclo que conducía Ángel De Brito por la señal de El Trece, que ella tenía información de un posible affaire entre los actores. “Lo tengo confirmadísimo. Un fotógrafo me está confirmando que todos los mediodías Vicuña y Oreiro se iban a un telo de la zona donde grababan”, había disparado sin filtros durante el programa matutino de chimentos.

FUENTE: Infobae