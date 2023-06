Más polémico que nunca: las confesiones de Benjamín Vicuña sobre Pampita y la China Suárez

El hombre que estuvo en pareja con Pampita y la China Suárez, dos de las mujeres más bellas de Argentina, reivindicó su esfuerzo para mantener esas relaciones: “No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso, de lo que no fue o de lo que no pudo ser. Porque ya está. Yo luché por las dos relaciones. Tengo otras deudas, pero sí luché, me la jugué, aposté todo”.

En ese punto, sin embargo, Benjamín Vicuña se hizo cargo de los horrores que cometió en ese momento: “Tengo otras deudas, de madurez, de momentos, de actitudes, de errores, de muchos errores. Pero sabemos que es parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, equivocarse”.

El seductor serial explicó: “Lo que duele me quema y no vuelvo a quemarme. Queda un aprendizaje, pero tampoco voy a andar con un látigo. Así como mi papá también me lo dijo”.

Benjamín entonces regresó al tema de su familia: “Conocí el amor, he visto nacer seis hijos, vi partir a mi hija. Creo que viví una vida con mucha intensidad, en lo laboral y en el amor, en las posibilidades que me dio mi trabajo, de conocer el mundo. Soy consciente de que he tenido muchas oportunidades y las he aprovechado”.

Entonces, el entrevistador le preguntó: “¿Qué no volverías a hacer?”. Vicuña volvió a referirse a Pampita y a la China Suárez, aunque sin nombrarlas directamente, para reconocer su gran falla: “Lastimar con alguna decisión, con alguna acción. Los años te van dando cada vez más empatía por el otro a la hora de todo, de mirarse, de reconocerse. Es un poquito general la respuesta, pero yo creo que me entiendes”.

Video de la extensa entrevista que concedió Benjamín Vicuña: