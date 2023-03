Barby subió el video más dulce de su hija: "Si tuviste un mal día, ¡míralo mil veces!"

La modelo captó justo el momento en que la niña comienza a reírse mientras todavía tiene los ojitos cerrados. Junto a la grabación, Barby Franco escribió: “Si tuviste un mal día, ¡míralo mil veces!”.

Lee más: Gran Hermano: la repudiable estrategia del ex de Romina para hacerla ganar

Luego, en representación de la voz de la niña, la mujer de Fernando Burlando agregó: “Con 2 meses, aprendí a reírme a carcajadas”.

El video de Barby Franco:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqDW7EjAR4g%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by (@barbaritafranco21)

Rápidamente varias famosas comenzaron a escribirle: Cinthia Fernández le dedicó muchos emoticones de corazones sonrientes; Majo Martino puso: “¡Ay, que hermosa es!”; y Pitty, la numeróloga, confesó: “La amo mucho”.

Los cibernautas no se quedaron atrás y le dedicaron mensajes tiernísimos: “Dicen que sueñan con los angelitos cuando se ríen así”; “Mi abuela me decía cuando se ríe estando dormida mi bebé es porque su ángel que le cuida desde que nació, está jugando y protegiéndole a la vez”; “Hermosa Sarita con sus carcajadas, alegra el día de cualquiera”.

El nombre elegido

Barby Franco contó: “A mi desde el principio siempre me gustó Sarah, no sé por qué, porque lo había escuchado por ahí. A mí me gusta Sarah, Saritah, me encanta, y después, un amigo nuestro, El Chavo, nos dio la explicación bíblica y cuando vi la definición dije: ¡Es el nombre!”.

Fernando Burlando agregó: "A mí me gustaba mucho Sarah, me encantaba, y tiene una connotación bíblica porque es la mujer de Abraham, que tenía una historia muy parecida a la nuestra".

Según la historia bíblica, Sara era una mujer estéril que nunca dejó de rezarle a Dios, hasta que en recompensa por su fe recibió el milagro, a los 90 años, de quedar embarazada y tener a un hijo al que llamó Isaac.

Barby Franco y Fernando Burlando hablan del nombre de su hija: