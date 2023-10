Ángel de Brito lapidó a Zaira Nara: "No te hagas la..."

En su cuenta de Twitter, la modelo le respondió a Ángel de Brito: “Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me BAJÉ porque lo qué pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira . Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras”.

De inmediato, el conductor salió a contestarle: “Sí, Zaira, bajaste gente del programa. No te hagas la tonta, porque esto es real y lo sabe toda la producción. Alicia Barbasola (la nueva esposa del padre de Zaira y Wanda Nara) tiene las pruebas de que esto ocurrió. Yo no necesito las pruebas de Barbasola porque conozco a todos hace 20 años, y sé que vos pediste que Barbasola y tu papá no estén en la pista cuando vos estabas ahí. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Te lo dieron? Sí”.

Y agregó: “De hecho, Marcelo Tinelli en el discurso dijo: ‘Acá, con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió' y ahí se dio cuenta y dijo 'no, no, bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió'. Si hay algo de lo que no pueden hablar las dos, las Nara, es de mentiras ”.