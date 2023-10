Marcelo Tinelli no está feliz: la renuncia de una concursante le haría perder una fortuna

Zaira Nara renunció al streaming del Bailando 2023 que conduce Marcelo Tinelli . Lo hizo después de escuchar un comentario de Coti Romero, que mandó al frente a Charlotte Caniggia con una frase letal sobre ella y su hermana, Wanda Nara, que le habría pronunciado en confianza. “Dijo que se hicieron famosas por chupar pitos”, disparó la ex Gran Hermano en referencia a los dichos de la hija de Mariana Nannis.

Tras sentirse ninguneada, la modelo se comunicó con la producción y les avisó que no regresará al reality. La decisión, totalmente inesperada para todos, le habría hecho perder un millonario contrato a Marcelo Tinelli. Según Adriana Bravista, reconocida influencer en el mundo del espectáculo, la marca de la que ella es embajadora también optó por bajar la publicidad.

“La marca pidió que saquen a Coty”, aseguró, pero como esto no ocurrió, no dudaron en dar un paso al costado. “Jueves y viernes están en el grabado, pero chau. Sigue Coty mientras sea funcional al show”, agregó picante. La salida de Zaira -que habría cobrado 4 mil dólares por estar en el ciclo- molestó bastante al conductor, que no dudó en hacer un descargo en el que le pidió que reflexionara.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la salida de Zaira Nara

“Sentí que no tenía que pedirle disculpas porque las conozco a ellas dos (a Zaira y a Wanda), son amigas y entienden el juego. Ellas se ríen y se divierten permanentemente de todo. Me desagradó lo que hizo Zaira”, disparó Tinelli enojado por la renuncia de la top model, que en los últimos días retomó su romance con el polista Facundo Pieres.

En LAM (América), De Brito dio más detalles de la furia del Cabezón. “Él lo explica. ‘Tenemos una relación de años, trabajó acá mucho tiempo, la quiero. Que ni siquiera me haya llamado o haya llamado a la producción...’. Si lo hace público, viene público también’. Marcelo dice en el discurso: ‘Acá con todo lo que la cuidamos, con todas las cosas que pidió’. Ahí se dio cuenta y dijo ‘bueno, no voy a contar todas las cosas que pidió’, y retrocedió. Estaba en furia Marcelo”, añadió.