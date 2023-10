Ángel de Brito destrozó a dos famosos conductores de El Trece: "Lacras"

La periodista le había prometido la primicia de su separación a Ángel de Brito, pero cometió el error de contarle primero la historia a Lussich, que la subió de inmediato a sus redes sociales, generando el enojo de Marina.

Lee más: Ángel de Brito lapidó a Zaira Nara: "No te hagas la..."

Ángel de Brito salió a escrachar a sus colegas a través de su cuenta oficial de Twitter: “Las lacras de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome. Dos basuras de amigos. Fracasaron en América TV y ahora en El Trece. Se la comieron doblada con Jorge Rial cuando se metió con la sexualidad de Pallares. No sirven para nada”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAngeldebritoOk%2Fstatus%2F1719016359760109874&partner=&hide_thread=false Las lacras de @rodrigolussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabro y quieren desviar el tema usándome.



DOS BASURAS DE AMIGOS.



fracasaron en @AmericaTV y ahora en @eltreceoficial



Se la Comieron doblada con @rialjorge cuando se metió con la sexualidad de Pallares… https://t.co/ihofTXtIgK — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 30, 2023

La historia detrás de la pelea Calabró-DeBrito-Lussich-Pallares.

La panelista comenzó diciendo: “Marina Calabró está separada desde junio, nosotros con Ángel nos enteramos hace un tiempo. Y lo cierto es que casi toda la gente que la rodeaba lo sabía, pero ella recién lo blanqueó esta semana. Yo hoy cuando venía para el canal vi el tweet de Lussich, donde dice que le manda un beso a su gran amiga y confirma su separación, automáticamente la llame”.

Yanina remarcó: “¡Era un mar de lágrimas! ¡Nunca en la vida me lloró así! Yo pensé que estaba angustiada por la separación ¡Pero no! Me dijo: ¿Vos podés creer lo que me hizo Rodrigo? La cosa fue así. En realidad, Marina había autorizado que hoy Ángel de la noticia de su separación, y como ella es muy buena persona y es amiga de Rodrigo, lo llamó y le avisó que esta noche De Brito lo iba a decir en LAM. Pero, automáticamente, cuando él cortó con ella, sin su autorización, lo puso en Twitter ”.

La panelista cerró diciendo: “¡Rodrigo prefirió arruinar una amistad de veinte años para sacarle la primicia a Ángel! Me pareció de una bajeza… Después él le dijo que había entendido mal y que la quería mucho. ¡Veinte años de amistad por un tweet!”.