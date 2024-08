Alfa de Gran Hermano, internado: el motivo

Las palabras de Alfa

“¡A boxes! Neumonía bilateral…”, escribió el vendedor de autos junto a una imagen donde se lo pudo observar en la cama de una habitación de un centro médico. En diálogo con Teleshow, ahondó sobre su salud: “Hoy a la madrugada no podía dormir, no podía respirar. A las tres de la mañana me quedé sin aire, me subí al auto y me vine al sanatorio. Estoy internado en la clínica La Lomas con una neumonía bilateral”.

image.png

Cabe recordar que el polémico excompetidor tuvo un declive en su estado de salud a comienzos de este año. Luego de ingresar brevemente a la casa más famosa del país, Walter se vio obligado a abandonarla debido a una arritmia. Su diagnóstico lo llevó a ser hospitalizado para permanecer bajo observación durante dos días. En declaraciones exclusivas con Teleshow, su hermano Sergio señaló que el médico le dijo que no era “algo preocupante, para nada”, pero “se tiene que cuidar un poco, bajar un poco las revoluciones”.

Por su parte, el propio exparticipante le confió a este medio en ese entonces: “Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia”. A su vez, mencionó que le hicieron “tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más”. En ese marco, Alfa llevó tranquilidad a sus seguidores y conocidos, quienes se habían quedado en vilo ante la inesperada situación que vivió y llegó rápidamente a los medios.

FUENTE: Infobae