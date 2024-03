Alfa volvió a Gran Hermano, se pegó a Furia y amenazó a Catalina: qué le dijo

Y parece que el afecto es de ambos lados, ya que Alfa no tardó en acercarse a Furia al segundo que entró a la casa. Tras saludar a todos los participantes, Walter se paró detrás del sillón en su viejo lugar y paró a su lado a Juliana, con el brazo en sus hombros y sonriendo cuál padre orgulloso.

A quien no le cayó nada bien esta clara preferencia fue a Catalina, mejor amiga de Furia. La pediatra ya había cruzado a Alfa durante su tiempo fuera de la competencia tras su eliminación, quejándose en redes y al aire de Telefe de la presencia de Alfa, considerándola injustificada por haber terminado su temporada del reality.

La amenaza de Alfa

Las asperezas entre los dos no tardaron en manifestarse dentro de la casa. "Vine a poner orden", advirtió Alfa a todos los jugadores, antes de mirar a Catalina y decir: "Vos cuidate. Vos cuidate chiquita". Cata no dudó en responderle: "Esta es mi casa este año", aseguró, y aseguró que "no le tengo miedo a nadie".

A pesar de su valor frente a Santiago del Moro, después de que el conductor se retiró de la pantalla y Alfa fue a buscar una cama (eligiendo la ubicada al lado de Furia), Cata fue vista llorando tras el cruce con el fierrero. La pediatra fue consolada por sus compañeros, pero quedó afectada por el claro desprecio del ex invitado.

Tal como ocurrió con Romina, Alfa podrá nominar este miércoles 27 de marzo en la gala en vivo de nominación. Aún no está confirmada la modalidad en que lo hará, pero se especula que sea similar a la de la exdiputada: dos votos positivos y negativos, es decir, seis votos en total.

El reality sigue siendo el gran éxito de la televisión argentina y tiene gran repercusión en otros canales, como con su cuenta oficial de "Gran Hermano 2024" en YouTube. También los fans están atentos a las publicaciones en la cuenta de Instagram de "GH", donde se generan grandes debates sobre el contenido y discusiones entre los seguidores de cada participante.

FUENTE: Crónica