Luciana Salazar asegura que se siente amenazada por Redrado: "Espero que no me pase nada"

No hay paz entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Han pasado años desde que la pareja decidió separarse pero, entre idas y vueltas, todo termina siempre en escándalo.

Esta vez fue la madre de Matilda la que decidió salir a hablar luego de tener una mediación familiar con el economista que no terminó para nada bien.

Tiempos felices: cuando Luciana Salazar y Redrado estaban enamorados.

La periodista del espectáculo Paula Varela dio detalles sobre lo ocurrido en la mediación judicial y adelantó que Salazar piensa ir "hasta las últimas consecuencias".

"Acabo de recibir un e-mail que me muestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio ni tanta maldad. Siempre te metiste con lo más sagrado para mí", posteó Luciana Salazar, furiosa por lo que acababa de ocurrir.

Lo hizo a través de sus stories de Instagram donde aseguró sentir miedo por lo que Martín Redrado pudiera hacerle y amenazó con contar todo lo que sabe sobre el ex presidente del Banco Central.

Espero que no me pasa nada porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa.

La blonda siguió, haciendo alusión a que Redrado se metió con "lo más sagrado" que es su pequeña hija Matilda, la cual tuvo a través de una subrogación de vientre en Estados Unidos.

"Quisiera encontrar las fuerzas para contar todas las cosas que me guardé tantos años, recordarlas aún me afectan y muchas tienen que ver con la maternidad", cerró Luli Pop, indignada. ¿Qué pasó en la mediación? No lo sabemos pero Luciana está que trina.