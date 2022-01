"No soporta que estemos separados": ¿Luciana Salazar denuncia a Redrado por violencia de género?

Si uno creía que las cosas entre Martín Redrado y Luciana Salazar habían mejorado tal parecer que no es así. La modelo volvió a la carga luego de que el economista le negara al periodista Lío Pecoraro que el documento donde expresaba sus disculpas públicas estaba firmado por él. Este sábado la mamá de Matilda rompió el silencio y contó la verdad.

Luciana dijo que siempre fue su intención dar por terminado este episodio de su vida: "En su momento, cuando él quiso poner paños fríos, yo accedí... Él que busca y el que hace un desastre constantemente es él. No lo digo yo, lo dicen los testigos. Lo dice Ana y no figura como abogada mía en este caso, es la persona que él buscó para ponerle paños fríos a esto. Esto sigue en la Justicia, ya yo me agoté", expresó.

Salazar afirmó que con esta última desmentida, Martín Redrado ya habría agotado sus oportunidades de terminar con este conflicto sin la intervención de terceros: "Yo iba a ir a la Justicia y él me frenó con esto, se disculpó de un daño que me hizo y ahora, no solo no se disculpó, sino que hizo más daño... No sé si vive una realidad paralela, si tiene problemas. Me da miedo, porque si yo le digo un lugar donde voy y él va, le pido que haga una cosa y hace la otra, donde veo que pone censura en ciertos lugares".

Además, Luciana Salazar aseguró que ha considerado iniciar acciones legales en contra de su expareja: "Se comunicaron muchos abogados bajo perfil conmigo y me dijeron: 'Luciana, esto es violencia de género'... Me quiero sentar y que me expliquen, porque la verdad es que yo quiero terminar con todo este tema. Le di muchas oportunidades para poder llegar a una situación madura y el que termina arruinándolo es él".

La modelo comentó lo inesperado que ha sido para ella conocer esta versión de Martín Redrado: "No imaginé que podía ver este grado de locura de alguien que fue mi pareja. Creo que él no puede soportar que estemos separados... Yo guardé tantas pruebas porque me deja expuesta como si fuera yo la que mintiera y él niega cosas que él mismo firma con testigos. No puedo entender porqué me hace esto todo el tiempo, vive mintiendo".

